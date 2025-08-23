Niño en terapia intensiva tras pelotazo en juego de los Diablos Rojos está estable, dice Estadio Alfredo Harp Helú

GENERANDO AUDIO...

Imagen de archivo.

Simón Falah-Assadi Martínez, un niño de 9 años, fue hospitalizado tras haber sufrido una hemorragia cerebral en el Estadio Alfredo Harp Helú, en el duelo entre Diablos y Pericos. El recinto deportivo confirmó, a través de un comunicado, que el menor se encuentra “fuera de peligro”.

El accidente ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto cuando una pelota de foul superó la red de protección e impactó al menor en la grada alta, sección D1. Por su parte, Ana Luisa, madre del niño, compartió también lo sucedido en entrevista para un medio deportivo.

“Pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito y lo llevamos al hospital y el doctor nos dice que no es normal porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía, sale que tenía una hemorragia considerable que le estaba comprimiendo parte del cerebro”, mencionó Martínez para Récord.

Respuesta del Estadio Alfredo Harp Helú sobre accidente de Simón Falah-Assadi Martínez

El Estadio Alfredo Harp Helú aseguró en el documento que “Simón se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación en terapia intensiva“.

“Se ofreció el acompañamiento con el seguro del inmueble para apoyar a la familia y que ellos puedan estar enfocados en la atención y seguimiento de Simón”, se lee en el documento.

El recinto, también aseguró que de manera inmediata se brindó atención médica en el lugar del incidente y posteriormente en la enfermería del estadio.

“El servicio médico del evento actuó conforme a los protocolos establecidos y se notificó a la familia sobre las señales de alerta para dar seguimiento a la evolución del golpe”. Estadio Alfredo Harp Helú

Por último, hizo un llamado permanente a la afición para mantenerse atenta a la pelota durante todo el juego.

Mensajes en redes sociales

Aunque en redes sociales circulan imágenes donde se solicitan donadores de sangre para el menor, UnoTV llamó al Hospital Ángeles Pedregal donde nos informaron que no existe un registro del menor para este servicio.