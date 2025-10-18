GENERANDO AUDIO...

Ya casi abre la segunda fase para adquirir boletos para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y miles de aficionados esperan su oportunidad para conseguir entradas. Aunque solo algunos fueron seleccionados en la primera fase de preventa con Visa, la FIFA confirmó que habrá una segunda fase de registro y compra este mes de octubre.

Quienes participaron en la primera fase recibieron un correo electrónico informando si fueron o no elegidos para comprar boletos, pero la organización aclaró que habrá nuevas oportunidades antes de que inicie el torneo.

Segunda fase de boletos del Mundial 2026: fechas y registro

De acuerdo con la FIFA, la segunda fase de preventa de boletos se llevará a cabo del lunes 27 al viernes 31 de octubre de 2025.

Los aficionados que resulten seleccionados podrán adquirir sus entradas entre mediados de noviembre y principios de diciembre, directamente en el portal oficial de FIFA Tickets.

FIFA aplicará precios dinámicos para el Mundial 2026

Por primera vez en un Mundial masculino de futbol, la FIFA implementará un sistema de precios dinámicos (dynamic pricing), en el que los costos podrán subir o bajar según la demanda de cada partido.

Boletos más baratos: fase de grupos, desde 60 dólares (alrededor de 1,100 pesos mexicanos )

fase de grupos, desde (alrededor de ) Boletos más caros: final del torneo, hasta 6,700 dólares (aproximadamente 125,000 pesos)

Esta es una tabla de referencia con los precios estimados según fase y categoría:

Etapa Precio mínimo (USD) Precio máximo (USD) Inauguración 60 774 Fase de grupos 60 323 Octavos de final 42 370 Cuartos de final 66 546 Semifinales 84 1,072 Final 128 1,550 (sin contar dinámicos)

¿Cuándo será la tercera fase de preventa?

La tercera fase comenzará después del 5 de diciembre, una vez realizado el sorteo de grupos. En esta etapa, los aficionados podrán comprar boletos para partidos específicos, ya conociendo los cruces del torneo.

Además, conforme se acerque la fecha de inicio del Mundial, la FIFA abrirá ventanas adicionales de venta, incluyendo:

Venta directa por orden de llegada.

Plataforma oficial de reventa, regulada para evitar especulación de precios.

Paquetes VIP y hospitalidad para el Mundial 2026

La FIFA también ofrece paquetes de hospitalidad con experiencias premium que incluyen acceso exclusivo, comidas, asientos preferentes y servicios adicionales.

Estos paquetes tienen precios que van desde 5,300 dólares hasta más de 73,000 dólares, según la sede, el tipo de experiencia y el nivel de servicio contratado.

El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y será el primero en contar con 48 selecciones participantes, lo que incrementará el número de partidos y de oportunidades para los aficionados de asistir.