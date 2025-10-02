No son boletos: así funciona el “Derecho de compra” que usuarios reciben por correo de FIFA Collect

GENERANDO AUDIO...

Fifa Collect: qué es y qué son los RTB. Foto: Getty Images

FIFA Collect, la plataforma oficial de coleccionables digitales de la FIFA, generó confusión entre los aficionados al enviar un correo en el que invita a “asegurar derechos de compra” para el Mundial 2026, lo que muchos interpretaron como la venta oficial de boletos, cuando en realidad es algo distinto.

La emoción fue inmediata ya que muchos pensaron que se trataba de la esperada venta de entradas, pero esta es la venta de “Derechos de compra” (Right to Buy o RTB), un paso previo y totalmente diferente a tener entradas en mano.

¿Qué es FIFA Collect?

FIFA Collect es la plataforma oficial de coleccionables digitales de la FIFA y funciona con tecnología blockchain y ofrece “momentos” del fútbol en formato NFT (Token No Fungible).

Además de coleccionarlos, participar en retos o intercambiarlos, estos coleccionables a veces incluyen beneficios exclusivos, como los RTBs.

¿Qué es un Derecho de compra (RTB)?

Un RTB NO es un boleto, es un pase digital que te da prioridad para comprar entradas en una venta especial, cuando FIFA las libere oficialmente.

Es como formarte en una fila VIP, no tienes el boleto, pero tienes la posibilidad de adquirirlo antes que el público general y sin la necesidad de ser elegido en el sorteo.

Importante:

El costo del RTB no incluye el boleto.

Si no usas tu RTB en el periodo indicado, pierdes el derecho.

¿Cómo se consiguen los RTBs?

Estos “Derechos de compra” se pueden conseguir en:

Packs de FIFA Collect a través de sobres digitales que a veces incluyen un RTB como premio, se compran en la página oficial.

a través de sobres digitales que a veces incluyen un RTB como premio, se compran en la página oficial. En desafíos dentro de la plataforma, completando colecciones pueden darte uno.

En el mercado de FIFA Collect, otros usuarios pueden vender sus RTBs.

RTB del Mundial 2026

La FIFA sacó estos sobres con RTB del Mundial 2026, sin embargo se agotaron los de todas las ciudades, el precio de cada sobre era de entre 299 dólares (5 mil 500 pesos mexicanos) y 399 dólares (7 mil 355 pesos mexicanos) cada uno.

El único sobre que queda disponible en la plataforma es el de la final de la Copa del Mundo 2026 que tiene un precio que va de los 299 dólares (5 mil 512 pesos mexicanos), hasta los 999 dólares, es decir 18 mil 416 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy y dependiendo del equipo.

Es importante decir que FIFA Collect señala que en el caso de la final, si tu equipo elegido es campeón, tendrás el derecho de comprar el RTB, el cual se clasifica por países, por lo que sobres de selecciones favoritas como Brasil, Argentina, Alemania o Portugal ya están agotados.

Por lo que aún puedes compar “Derechos de compra” si eres aficionado de Países Bajos, Italia, Estados Unidos o México, entre otros.

¿Qué pasa si ya tengo un RTB?

Cuando FIFA libere la venta oficial de boletos, podrás usar tu RTB para comprar entradas en una fase reservada.

Para hacerlo, deberás “quemar” tu RTB (es decir, gastarlo y eliminarlo de tu colección) y proceder con la compra.

Si no compras el boleto, el RTB se pierde y no es transferible una vez quemado.

La confusión del correo

El correo enviado por FIFA Collect dice “Asegura ya tus derechos de compra”, lo que generó confusión porque muchos aficionados esperaban ya el anuncio de la venta general de boletos.

¿Por qué no me ha llegado el correo de la FIFA?

El sorteo preferente para titulares de tarjeta Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26 se abrió el 10 de septiembre y cerró el 19 del mismo mes. Después de un proceso de selección aleatorio, FIFA Ticketing comenzaría a notificar los resultados a partir del 29 de septiembre.

Para ello, la FIFA indicó que las personas que hicieron su registro recibirían un correo electrónico donde se les informaría si su participación fue exitosa o no, en el sorteo preferente de Visa.

Sin embargo, muchas personas señalaron en las últimas horas que no les mandaron nada y la incertidumbre por saber, está latente.

La FIFA anunció en su página que “enviaría los correos a partir del 29 de septiembre, mientras que el periodo de asignación de horarios se tenía prevista para el 1 de octubre“. Por lo que en el transcurso del mes puede llegar dicho correo ya que la inscripción a la segunda fase será del 27 al 31 de octubre.

El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado y una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.