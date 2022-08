Novak Djokovic anuncia su baja del US Open 2022 por no estar vacunado contra el COVID-19

Novak Djokovic, quien no se ha vacunado contra el COVID-19, aún tenía esperanza de viajar a Estados Unidos y jugar el US Open. Foto: Getty Images

El tenista Novak Djokovic anunció este jueves que no podrá participar en el US Open, que inicia el próximo lunes, porque no puede ir al país debido a no esta vacunado contra el COVID-19, aunque en días pasados el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos había anunciado que los vacunados y no vacunados tendrían la misma consideración dentro de sus fronteras, aunque dicha actualización no llegó a tiempo para que el serbio pudiera asistir el último Grand Slam del año.

“Lamentablemente, no podré ir a Nueva York en esta ocasión para el US Open. ¡Buena suerte a mis colegas jugadores!. Me mantendré en buena forma y con un estado de ánimo positivo esperando poder volver a la competición”, escribió el serbio en Twitter, que hasta el último momento esperó un cambio de las medidas sanitarias que imponen la vacunación contra el COVID-19 para entrar en territorio estadounidense.

Ver más Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Djokovic, que ganó en julio en Wimbledon su título 21 de Grand Slam, esperaba poder igualar en Nueva York el récord de 22 títulos mayores del español Rafael Nadal. Por segunda vez en su carrera (después de 2017), se perderá el Grand Slam estadounidense, que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

El año pasado, llegó hasta la final pero perdió contra Daniil Medvedev después de haber ganado de manera consecutiva el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Esta temporada, fue expulsado de Australia justo antes del torneo, tras un conflicto político, jurídico y sanitario ligado a su no vacunación contra el COVID-19. Después, perdió en cuartos de final de Roland Garros contra Nadal.

Djokovic recuperó su ritmo en Wimbledon, si bien la victoria no le proporcionó puntos de clasificación, dado que la ATP y la WTA (que gestionan respectivamente el circuito masculino y femenino) sancionaron al torneo sobre hierba por haber rechazado la participación de jugadores rusos y bielorrusos, como represalia a la guerra de Ucrania.

A sus 35 años, el incontestable N. 1 mundial del año 2021 ha caído hasta el número 6 del ranking ATP y debería ceder todavía más terreno, al no poder defender sus puntos en Nueva York.