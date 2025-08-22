GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. sigue siendo tendencia. FOTO: AFP

Julio César Chávez Jr. volvió a ser noticia tras ser compartidas nuevas imágenes del traslado del deportista a México por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El hijo de Julio César Chávez se encuentra en un proceso legal en territorio mexicano.

Julio César Chávez Jr. es deportado a México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado a territorio mexicano el lunes 18 de agosto de 2025, según informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Phoenix.

La dependencia compartió imágenes y un video de 11 segundos en los que se observa al hijo de la leyenda del boxeo esposado de pies y manos, acompañado por agentes de la Oficina de Control y Deportación (ERO).

En la grabación, Chávez Jr. aparece vestido con un pantalón negro despintado, una playera tipo polo con diseño de manchas y tenis rojos, mientras se escucha a un oficial decir: “Eran dos horas nomás”.

Traslado de Chávez Jr. por Nogales, Arizona

De acuerdo con un comunicado de ICE, el traslado de Julio César Chávez Jr. se realizó a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona.

Ernesto M. Santacruz Jr., director de la Oficina de Campo de ERO en Los Ángeles, declaró que Chávez “es una grave amenaza para la seguridad pública, con una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y nunca se le debió haber permitido entrar a Estados Unidos”.

El funcionario también subrayó que “nadie puede venir aquí disfrazado de turista para cometer ningún tipo de violencia o daño en Estados Unidos. ICE no lo tolerará”.

Prisión preventiva en México

Tras su deportación, un juez federal dictó prisión preventiva contra Julio César Chávez Carrasco, conocido como “El Junior”. La medida fue tomada durante una audiencia en el Centro Federal de Justicia Penal, en Sonora.

El boxeador enfrenta acusaciones por tráfico de armas y delincuencia organizada, además de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la próxima audiencia fue programada para el sábado 23 de agosto, alrededor de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio. Su traslado a México se concretó semanas después con el apoyo de las autoridades migratorias estadounidenses.

Con esta medida, “el hijo de la leyenda” permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra.