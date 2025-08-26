GENERANDO AUDIO...

“Checo” Pérez llega a Cadillac. Foto: Getty

Sergio “Checo” Pérez llega a Cadillac, para correr con ellos a partir de 2026. Así, el mexicano llega a la Fórmula 1 con lo que será su sexta escudería como piloto profesional, quien lleva una temporada ausente de la máxima categoría del automovilismo. Además, con él, llega el finlandés Valtteri Bottas, ambos formarán equipo el próximo año.

El tapatío corrió su último campeonato con Red Bull, y tuco como compañero a Max Verstappen, con quien compartió equipo en 2021, 2022, 2023 y 2024.

El anuncio con Cadillac se dio luego de varias semanas, e incluso meses, de expectativa, donde se especuló que la escudería quería un piloto experimentado que les pudiera ayudar al desarrollo de su auto, combinado además el talento para que les hiciera ser competitivos tanto en el campeonato de constructores, como en el de conductores.

Cronología de equipos de “Checo” Pérez

Desde temprana edad, el mexicano siempre demostró que la velocidad estaba en su ADN, pues como todo apasionado de la velocidad, inició en el kartismo, lo que le ayudó a desarrollar su gusto por el automovilismo.

1997-2002

Este periodo se caracterizó en irse permeando en el karting, donde tuvo varias competencias y poco a poco cosechó éxitos y títulos que le ayudaron a dar el brinco a la siguiente categoría.

Año 2003

Ya más hecho, Sergio Pérez fue líder en dos campeonatos en la Shifter 125 c.c., y terminó el Reto Telmex en la tercera posición. Además de conquistó el subcampeonato en la Copa México.

En este mismo año, también fue invitado para asistir en el Shootout de Easy Karts 125, en el que compitió contra pilotos de todo el mundo y logró calificar en el primer lugar, para eventualmente llevarse la bandera a cuadros, al tiempo que se consolidaba como el piloto más joven de la categoría.

Año 2004

El tapatío compitió en la Serie Skip Barber Fórmula Dodge en el Campeonato Midwestern y en el Nacional, ya como piloto de la Escudería Telmex. Se convirtió en el conductor más joven la historia de la categoría en subir al podio. También fue Novato del Año en la Midwestern, luego de terminar en la séptima posición, con seis carreras sin disputar.

Año 2005

Aquí, la Escudería Telmex decidió brindarle la oportunidad al talentoso piloto mexicano de participar en la Fórmula BMW de Alemania y ver hasta dónde podía llegar su nivel de competencia con miras a un futuro.

Año 2006

“Checo” Pérez realizó la temporada de la Fórmula BMW alemana obteniendo un pódium y cerrando en el top-ten del Campeonato.

Año 2007

El mexicano se convirtió en el campeón más joven en la historia de la F3 Británica Nacional (con 17 años), luego de que sumó 376 puntos, 14 poles, 14 victorias, 19 podios y 20 top-five.

Año 2008

El originario de Jalisco obtuvo el cuarto lugar general en la F3 Británica Internacional, con cuatro victorias y siete podios. Además, se convirtió en el primer mexicano en probar un auto GP2.

Año 2009

Sergio Pérez abrió el año 2009 con una victoria en Sakhir, en Bahrein, en la GP2 Asia Series; luego, en febrero 13 en Qatar quedó segundo. Ya en mayo, se estrenó los días 9 y 10 en la GP2 Europea, donde dio una gran demostración de manejo en Silverstone, Inglaterra, luego de que sumó más de 20 lugares y cerró la carrera en cuarto lugar.

Sergio, en esta categoría, obtuvo su mejor resultado en Valencia, con un segundo lugar, y dejó un grato sabor de boca.

Año 2010

Sergio logró el subcampeonato de la GP2 Main Series con cinco victorias en su haber, siete podios y una pole, y se confirmó como piloto oficial del equipo Sauber Motorsport para enfrentar la temporada 2011 del Campeonato del Mundo de F1.

Año 2011

“Checo” Pérez llegó por fin a la F1, luego de 30 años de no tener un piloto mexicano en la máxima categoría del automovilismo. Ese año, el piloto corrió su primera temporada de Fórmula 1 con el Sauber F1 Team, logró sumar 14 puntos y cerró el año en la decimosexta posición, en lo que fue su año de novato.

Año 2012

“Checo” inició este año su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, durante la cual buscó en el Sauber F1 Team no sólo mejorar su posición personal en la tabla general del Campeonato del Mundo de F1, sino coadyuvar para que su equipo consiguiera el top-5 del Campeonato de Constructores.

El mexicano inició formalmente el año el 6 de febrero, en Jerez de la Frontera, España, tras presentar el Sauber C31 Ferrari, el monoplaza con el cual el mexicano enfrentó el campeonato 2012 de la F1.

Año 2013

Sus grandes actuaciones le valieron llegar a un equipo histórico y de tradición en la F1, McLaren. Sin embargo, su pasó en esa escudería se combinó con una fase de renovación y cambios en ese equipo, por lo cual las cosas no salieron como hubiera querido el mexcaino.

En su tercer año en la Fórmula 1, sumó un total de 49 unidades, las cuales lo posicionaron entre los 10 mejores pilotos de la temporada, resultado de un quinto lugar y once “top 10” con el equipo inglés.

Año 2014

El piloto tapatío fue anunciado por el equipo Sahara Force India como su piloto oficial para la temporada 2014. Ya con 23 años de edad, “Checo” complementó la alineación de la escudería junto a Nico Hulkenberg, y conformaron una de las duplas más interesantes de la F1.

Año 2015

Concluyó el 2014 en el top-10 del Campeonato Mundial de Pilotos con 59 puntos en su cuenta personal, con una vuelta rápida de por medio y un podio de tercer lugar en el GP de Bahréin, logrando el cuarto podio en su carrera en la máxima categoría.

Lo más importante, además de cerrar entre los 10 mejores del mundo, fue su renovación con Force India con un contrato multianual.

Año 2016

Este año inició su tercera temporada con el Sahara Force india, luego que en 2015 logró su mejor temporada en F1 hasta ese momento, sumando en 12 de las 19 carreras del Campeonato Mundial, destacando su podio en Rusia con un tercer lugar, con lo que consiguió su quinto podio en su historial en Fórmula 1 y el segundo con Force India.

Así, el mexicano cerró noveno el campeonato con 78 puntos, 20 más que su coequipero Nico Hulkenberg, luego que en 2011 finalizó 16º, en 2012 10º, en 2013 11º y en 2014 10º.

Año 2017

El tapatío siguió haciendo historia y se mostró como un piloto maduro, constante y siempre en busca de la mejor posición. Estas cualidades le valieron para que en 2017 se ubicara séptimo del Mundial de Pilotos de F1.

Además, el piloto alcanzó los 100 puntos, un punto menos que el pasado año, pero también con una carrera menos.

Año 2018

Sergio Pérez concluyó el año en el octavo lugar del Mundial de Pilotos con 62 puntos, con un extraordinario podio de por medio logrado en Azerbaiyán, sumando su sexta temporada que concluyó en el top 10 y llegó a 529 puntos en su historial en la F1.

Año 2019

El tapatío terminó en la décima posición del campeonato de pilotos con 52 puntos, logró un sexto puesto como mejor posición en el Gran Premio de Azerbaiyán y en el Autódromo Hermanos Rodríguez igualó su mejor resultado en el Gran Premio de México al finalizar en séptimo.

Año 2020

El mexicano cerró un capítulo en F1 con Racing Point, logró el 4º sitio general con 125 puntos, dos podios y el triunfo histórico al ganar el GP de Sakhir, donde remontó desde la última posición tras un toque con el monegasco Leclerc, dando a México su tercera victoria en la máxima categoría. Tiempo después se anunció su contrato con Red Bull Racing.

Año 2021

Corrió la temporada del Mundial F1 2021 con Red Bull Racing, tuvo como coequipero a Max Verstappen, en un año promisorio para “Checo” tras 10 años de militancia en la máxima categoría.

Año 2022

Tuvo una temporada de grandes logros, con una pole position, 11 podios y dos triunfos que lo posicionaron como tercero del mundial de F1; además acumuló 305 unidades, la mejor puntuación en su historia en la máxima categoría.

Año 2023

Aquí se erigió como subcampeón del mundo de Fórmula 1 con 285 puntos y se convirtió en pieza clave del Campeonato de Constructores de Oracle Red Bull, haciendo historia con el primer 1-2 del equipo en el Mundial de Pilotos.

Año 2024

Concluyó su ciclo con Red Bull Racing; cerró la temporada en el octavo lugar del Mundial de Pilotos de Fórmula 1, con 152 puntos y cuatro podios.

Año 2025

Con el contrato finalizado antes de tiempo, el piloto mexicano decidió tomarse un tiempo con su familia para analizar su siguiente paso, tanto en el automovilismo, como en la vida.

Cadillac elige a “Checo” Pérez

“Checo” Pérez llega a Cadillac como un piloto experimentado y que puede contribuir de gran manera en el desarrollo de un monoplaza, situación ideal para una escudería que va ingresando a la Fórmula 1.

¿En cuántos equipos de Fórmula 1 ha estado “Checo”, cuáles son?

El piloto tapatío corrió para cinco escuderías en la Fórmula 1 (Sauber F1 Team, McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing). Ahora, “Checo” Pérez llega a Cadillac, sumando así su ingreso a un sexto equipo de Fórmula 1, con miras para la siguiente temporada, a principios de 2026.

¿Quién es Sergio Pérez?

Sergio Pérez Mendoza, conocido como “Checo”, nació en Guadalajara, Jalisco. Además de ser piloto de automovilismo tiene pasatiempos como el futbol y la preparación física.

Como piloto, ha dicho que sus pistas favoritas son al menos dos: Hockenhem y Spa-Francorchamps, según el sitio web de Escudería Telmex.

¿Quién es Valtteri Bottas?

Debutó en Fórmula 1 en 2013 con el equipo Williams, donde se mantuvo hasta 2016. Entre 2017 y 2021 corrió para Mercedes, donde obtuvo dos subcampeonatos (en 2019 y 2020).

En 2022 y 2023 fue piloto de Alfa Romeo, y tras una reestructuración del equipo fue piloto de Kick Sauber en 2024. En 2025 volvió al equipo Mercedes como piloto reserva.