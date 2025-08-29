GENERANDO AUDIO...

Foto: X (@homelesswrldcup)

La Fundación Homeless World Cup anunció este viernes que la Homeless World Cup 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México, esto en vísperas de la final de la Homeless World Cup de Oslo 2025.

La capital del país recibirá a jugadores y equipos de todo el mundo para competir por su país en la Homeless World Cup, un evento deportivo de talla mundial que aprovecha el poder del futbol para generar un cambio positivo para miles de personas y moldear las actitudes y percepciones hacia la situación de las personas sin hogar.

El torneo, que se celebra por tercera vez en la Ciudad de México, se llevará a cabo nuevamente en el impresionante Zócalo, la plaza central ubicada en el corazón de la vibrante y próspera capital de México, sede también de los torneos de 2012 y 2018.

El evento será organizado por Fundación Telmex Telcel en colaboración con la Fundación Homeless World Cup.

Oslo, sede de la Homeless World Cup 2025

Oslo será la sede de la Homeless World Cup de este año, que recibirá a más de 500 jugadores en la capital de Noruega para la 20.ª edición del torneo, que se celebrará del 23 al 30 de agosto.

“Nos complace anunciar que la Ciudad de México será la sede de la Copa Mundial de las Personas sin Hogar de 2026. En menos de dos meses, más de 500 jugadores de todo el mundo estarán en la capital de Noruega para la 20.ª edición de la Copa Mundial de las Personas sin Hogar, y tener ahora la sede, la ciudad y el país confirmados para 2026 es muy positivo para todos nosotros”. Mel Young, presidente y cofundador de la Fundación de la Homeless World Cup

“Todos en la Fundación de la Homeless World Cup y nuestra red global tenemos gratos recuerdos de nuestros torneos anteriores en la Ciudad de México. En 2012, un récord de 168 mil espectadores acudió para ver el apasionado y entretenido futbol que se disputó durante los 8 días, pero también para animar y apoyar a nuestros jugadores, permitiéndoles ser reconocidos y celebrados como los atletas y héroes que son”, agregó.

“Comenzar a trabajar y prepararnos para la Homeless World Cup Ciudad de México 2026 antes de nuestro próximo evento este verano nos coloca en una posición fantástica para mantener el gran impulso y el interés mundial sostenido en el torneo, lo que consolida aún más la Copa Mundial de Personas sin Hogar como una propuesta atractiva y un evento permanente en el calendario de grandes eventos deportivos”. Mel Young, presidente y cofundador de la Fundación de la Homeless World Cup

Por su parte, José Antonio Aboumrad, Director Deportivo de Fundación Telmex Telcel, declaró que: “es un honor para la Ciudad de México ser sede una vez más de la Copa Mundial de Personas sin Hogar. Nuestra ciudad ha sido testigo en dos ocasiones del extraordinario espíritu de este torneo, donde el futbol transforma vidas y las comunidades se unen. En 2026, continuaremos con ese legado y crearemos un evento que inspire a nuestra nación y al mundo”.

México es el país más exitoso de la Homeless World Cup, tanto en la categoría masculina como femenina, y espera continuar esta tradición en su tierra natal el próximo año.

Foto: AFP.

El equipo femenino de México logró su novena victoria en la Homeless World Cup en el torneo de Seúl el año pasado, tras vencer a Rumanía en la final. Para no quedarse atrás, el equipo masculino de México completó el doblete en la Homeless World Cup de Seúl 2024, ganando el torneo por quinta vez, convirtiéndose en el equipo masculino más exitoso en la historia de la Homeless World Cup.

La Homeless World Cup de Oslo 2025 finaliza mañana en la capital de Noruega. El equipo femenino de México está una vez más en la final, enfrentándose a Uganda en la Homeless World Cup femenina, y Egipto se enfrenta a Portugal en la final de la Homeless World Cup masculina.

¿Qué es la Homeless World Cup?

La Homeless World Cup es una competencia anual que nació en 2003 y que se sirve de los valores y virtudes del futbol para brindar una experiencia única a personas necesitadas, a las que ayuda a recuperar la autoconfianza y a empezar una nueva vida.

La primera Homeless World Cup tuvo lugar en Graz, Austria, en julio de 2003. Desde entonces, la Homeless World Cup se ha celebrado en todo el mundo y hasta la pandemia se celebraba todos los años.