El clásico América vs. Chivas, a puerta abierta. Foto: CUARTOSCURO

El clásico América vs. Chivas se jugará con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, esto luego de que el partido anterior de las Águilas contra Pachuca fuera a puerta cerrada el pasado sábado por motivos de seguridad y orden público, según informó la alcaldía Benito Juárez.

Según un comunicado de la propia alcaldía, este próximo encuentro entre los azulcremas y los rojiblancos no sólo será a puerta abierta, sino que el club de Coapa y personal del recinto llegaron a un acuerdo para proveer de la seguridad necesaria a todos los partidos de futbol de septiembre, tanto en la rama femenil y varonil.

América vs. Chivas, de la J8, Apertura 2025, es a puerta abierta

A través de un comunicado en redes sociales se da a conocer que el clásico América vs. Chivas, programado para el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, puede recibir público.

¿Qué dice el comunicado de la alcaldía?

La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecen los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio. Para ello, se mencionan seis puntos:

1.-Se mantiene el operativo de seguridad “Ladrillera”, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos acuerdo con el aforo del estadio. 2.-La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen. [TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre?] 3.-La alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo en el perímetro exterior del estadio teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo “Ladrillera” como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos. 4.-El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Futbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas 4 semanas. 5.-De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes. 6.-Las inspecciones técnicas en materia de Protección Civil al inmueble por parte de la alcaldía se mantienen.

De esta manera, como bien señala el punto cuatro, durante las siguientes cuatros semanas puede haber futbol con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, contemplando el América vs. Chivas, partido que contempla altas números de Rating y que cuenta con las dos aficiones más numerosas del país.