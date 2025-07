Jeremy Márquez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Cruz Azul este jueves 10 de julio de 2025. El club confirmó su incorporación a través de redes sociales, destacándolo como el primer refuerzo para el torneo Apertura 2025.

El centrocampista de 25 años llega proveniente del Atlas, donde se formó desde las Fuerzas Básicas y vivió momentos históricos con la institución tapatía.

Se espera que Jeremy Márquez debute como jugador celeste el próximo sábado 12 de julio frente a Mazatlán, en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:05 horas, en el marco de la jornada inaugural del torneo.

Con esta incorporación, Cruz Azul busca reforzar el medio campo con un jugador joven, con experiencia en títulos de liga y que ha demostrado solidez y liderazgo en el terreno de juego.

Desde sus redes sociales, Márquez compartió un mensaje de despedida dirigido a la afición rojinegra y a toda la institución del Atlas, club con el que debutó profesionalmente y donde se consolidó como figura en el bicampeonato.

“Hoy me toca despedirme de la institución que me formó, me hizo crecer como futbolista y como persona, y que siempre llevaré en el corazón.”

Jeremy Márquez