México vs. Paraguay, será el segundo juego de la selección en noviembre. Foto: AFP

El partido México vs. Paraguay será el segundo encuentro del equipo dirigido por Javier Aguirre en noviembre de este año. Aunque es de carácter amistoso, será un duelo de preparación que le servirá al “Vasco” para su la lista de jugadores rumbo al Mundial de 2026.

Este juego de la selección mexicana será contra un rival reconocido y de prestigio internacional, que además ya está clasificada al magno evento del próximo año, por lo que será un examen de alto valor competitivo.

¿Cuándo y dónde jugará México contra Paraguay?

El México vs. Paraguay se jugará el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en el Alamodome de San Antonio, Texas (Estados Unidos), y formará parte del MexTour.

De esta manera, la Federación Mexicana de Futbol y la dirección de Selecciones Nacionales reiteraron su compromiso de brindar a la Selección Nacional de México encuentros de máxima exigencia, que contribuyan al desarrollo de sus futbolistas y fortalezcan la preparación rumbo a los retos internacionales que se avecinan.

¿Contra quién más jugará México en noviembre?

La semana pasada, igualmente en redes sociales, se dio a conocer el encuentro México vs. Uruguay, el cual se realizará el sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, un escenario que volverá a vibrar con la presencia del Tricolor.

Para este juego, se dio a conocer en un comunicado de prensa que la venta de boletos comenzará del 26 al 30 septiembre con la Preventa Banorte, el 1 y 2 de octubre será la venta para abonados del Club Santos Laguna, finalmente, el 3 de octubre será la venta general.

Un juego en casa, y otro en Estados Unidos

México vs. Uruguay: 15 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón