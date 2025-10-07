GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo fue acusado por presunto abuso sexual infantil. Foto: CUARTOSCURO

El exfutbolista Omar Bravo fue acusado por presunto abuso sexual infantil en contra de una menor de edad, situación que además se habría registrado en más de una ocasión.

Debido a dicha señalización, el originario de Los Mochis, Sinaloa, fue detenido el pasado sábado 4 de octubre de 2025, durante un operativo a las 18:30 horas en el centro del municipio de Zapopan.

La captura se llevó a cabo tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito.

Lo que se sabe del caso Omar Bravo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó sobre la aprehensión del exjugador de Chivas y la selección mexicana. Omar Bravo fue acusado por presunto abuso sexual infantil, y para ello, se registró ante la autoridad pertinente una denuncia en su contra, con la que se integró una carpeta de investigación.

De acuerdo a los pocos detalles que pudieron conocerse, el acusado habría “abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, cometiendo acciones similares anteriormente.

Tras su detención, Omar Bravo fue ingresado al penal de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, donde aguardó unas horas más (ya en domingo) para enfrentar su audiencia inicial ante un juez de control.

Prisión preventiva a Omar Bravo

A Omar Bravo le dieron prisión preventiva por presunto abuso sexual infantil, durante la tarde del domingo 5 de octubre, mientras se define su situación jurídica, ya que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Se este modo, será el próximo viernes 10 de octubre cuando se decida si se le vincula a proceso por el delito señalado, previsto en los artículos 142-L y 142-Ñ del Código Penal de Jalisco.

Postura del gobierno de Jalisco

Luego de que Omar Bravo fue acusado por presunto abuso sexual infantil, y el caso salió a la luz pública, los medios de comunicación preguntaron al gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, su opinión en torno a este asunto. El mandatario estatal lamentó la situación, pues afirmó que conoce al exfutbolista:

“El que la hace la paga. De verdad, es algo que yo lamento muchísimo. Conozco a Omar, pero nosotros no podemos tapar el Sol con un dedo, el abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves.” Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

El mandatario añadió que no importa de quién se trata, la justicia prevalecerá en su estado:

“Independientemente de quién sea, nosotros en Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia, a diferencia de lo que sucede en otros estados de la República donde prefieren proteger a algunas otras personalidades, en Jalisco no se hace eso.” Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Omar Bravo por abuso infantil?

Si Omar Bravo es vinculado a proceso y es declarado culpable, podría enfrentar una pena que sería hasta de 20 años de cárcel, e incluso incrementaría dependiendo de lo que resulte en el caso. Todo dependerá el proceso y lo que al final dictamine la justicia.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas nació el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, es recordado como uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano. Se formó en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, debutó en la Primera División en 2001, convirtiéndose en poco tiempo en figura indiscutible del “Rebaño Sagrado”.

Su trayectoria profesional lo llevó a vestir otras camisetas, como las de Atlas, Cruz Azul y Leones Negros (UdeG). Pero fue sin duda su paso por Verde Valle, lo que más se le recuerda:

Fue campeón del Torneo Apertura 2006, donde Chivas venció a Toluca en la final

Fue campeón de Copa MX (2015) y Supercopa MX (2015-2016)

Fue el máximo goleador histórico del Guadalajara, con 160 anotaciones oficiales

Bravo participó con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde anotó dos goles. Con la escuadra nacional también conquistó la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2009. Además, el delantero también tuvo una breve experiencia en Europa con el Deportivo La Coruña de España, en 2008, pero no logró consolidarse y regresó al futbol mexicano.

El adiós al futbol y los reconocimientos

Omar Bravo se retiró oficialmente en el año de 2020, jugando su último partido con Leones Negros de la UdeG en el Estadio Jalisco, a puerta cerrada. Posteriormente, fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Mexicano e Internacional, reconocimiento que selló su legado como uno de los atacantes más destacados de su generación.