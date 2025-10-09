Omar Bravo habría abusado de una menor desde que tenía 10 años: entre las pruebas estaría un video, dice abogado

GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo habría abusado de una menor en su propia casa. Foto: Getty

Omar Bravo habría abusado de una menor desde que tenía 10 años, así lo dio a conocer el abogado de la víctima, Juan Soltero, durante una entrevista concedida al programa Primer Impacto.

Sin darse a conocer nombre, se supo que la víctima que denunció al exfutbolista de Chivas por abuso sexual infantil actualmente tiene 17 años. Sin embargo, los presuntos hechos en su contra se llevaron a cabo desde hace siete años.

El caso de Omar Bravo y otras denuncias en Jalisco

De acuerdo con la información difundida en Primer Impacto, Omar Bravo habría abusado de una menor que es hija de la pareja que tenía, hasta hace unos días, el hoy imputado.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, el exjugador es investigado por otras denuncias que se presentaron de abuso sexual.

Según Zamora, las acusaciones en contra de Omar se encuentran bajo investigación, sin embargo, no precisó de cuántas se trata.

¿Cómo sucedieron los hechos en contra de la víctima?

La parte legal defensora de la menor señaló que los casos de abuso sucedían en la propia casa de la víctima. Juan Soltero dijo que entre los hechos habrían ocurrido tocamientos por debajo de la ropa de la niña, entre otras cosas.

Entre las pruebas contra Omar Bravo, habría un video y mensajes

“Tocamientos con fines eróticos sexuales a la menor, por parte del sujeto activo, hoy imputado. Una parte del video se puede advertir un audio, la voz, y una parte no explícita, pero sí se advierten imágenes que son suficientemente probatorias.” Juan Soltero, abogado de la víctima

En total habría hasta 42 capturas de mensajes de WhatsApp, donde el exfutbolista le habría enviado a la menor:

“Cada que este sujeto le proponía o le decía ‘Voy ahorita a visitarte ahorita ahí a tu cuarto, o ven para acá, o ándale hazlo, o ven’. Ella después lo hacía borrar, pero ella le hacía capturas de pantalla.” Juan Soltero, abogado de la víctima

¿Cómo fue que la presunta víctima inició el proceso legal contra Omar Bravo?

El caso de Omar Bravo, que habría abusado de una menor, fue denunciado cuando la menor primero tuvo una plática con su novio, quien le recomendó que hablará con su mamá.

Fue de este modo, que el pasado 30 de septiembre la joven acudió a interponer su denuncia ante las autoridades. Cuatro días después fue detenido Omar Bravo, se le leyeron los cargos en su contra y se ordenó su encarcelamiento para dar seguimiento al proceso y definir su situación legal.