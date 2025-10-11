GENERANDO AUDIO...

Omar “N” se declara culpable. Foto: Getty Images

El exfutbolista mexicano Omar “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado contra su hijastra este viernes 10 de octubre, luego de la audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades judiciales, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra, por lo que Bravo permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa de seis meses y un mes para concluir la investigación.

El abogado del acusado Leobardo Treviño se declaró inconforme y dijo que revisará si apela o presenta solicitud de suspensión condicional del proceso.

El abogado de la víctima, Juan Soltero indicó que quedan conformes ya que se hizo justicia.

¿Qué significa que Omar “N” sea vinculado a proceso?

Ser vinculado a proceso no significa que Omar “N” haya sido declarado culpable, la vinculación a proceso indica que un juez encontró indicios suficientes para iniciar un juicio formal.

Durante la audiencia de vinculación, el juez analiza las pruebas iniciales que presenta el Ministerio Público, como testimonios, peritajes o evidencias físicas, y determina si existen elementos razonables que justifiquen continuar con la investigación. Si el juez considera que sí los hay, ordena abrir el proceso penal en contra del acusado.

A partir de este momento, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, en la que tanto la Fiscalía como la defensa del exfutbolista podrán presentar más pruebas, testimonios o dictámenes periciales; este periodo puede durar de uno a varios meses, dependiendo de lo que determine el juez.

Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares impuestas previamente, en el caso de Omar “N”, al encontrarse bajo prisión preventiva justificada, continuaría recluido en el penal de Puente Grande mientras avanza el proceso judicial.

Prisión preventiva para el exdelantero de Chivas

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara fue ingresado al penal de Puente Grande tras su detención y, desde el pasado 6 de octubre, se encontraba bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada. El Ministerio Público solicitó esta medida al considerar la gravedad del delito y el riesgo de fuga.

El exjugador de las Chivas está señalado por abuso sexual infantil agravado, normalmente se le conoce como de ‘oculta realización’, esto quiere decir, que casi no hay testigos por su propia naturaleza.

Juan José Soltero, abogado de la víctima de Omar “N”, señaló en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, que los abusos comenzaron en una reunión familiar, que empezaron con tocamientos hasta terminar en “cuestiones más fuertes”.

El defensor aseveró que la víctima, al ser menor de edad, las autoridades siempre le dan una “relevancia preponderante”, porque a veces es con lo único con lo que se cuenta.

El abogado destacó que además del testimonio de la víctima, de la madre, un dictamen psicológico que salió positivo, acorde a una persona violentada, también hay capturas de pantalla y un video grabado por la menor.

El abogado explicó que Omar “N” está acusado de abuso sexual infantil agravado, esto significa, que hubo un acto sexual, como tocamientos, pero sin llegar a la cópula.

Y de acuerdo con el Código Penal de Jalisco, en caso de ser culpable, podría alcanzar una sentencia de entre tres y seis años de prisión.

El Capítulo VII del Código Penal de Jalisco, en donde se habla de las sanciones relacionadas con el abuso sexual infantil, se menciona lo siguiente:

A quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de:

De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho.

De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad.

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre en Zapopan

El pasado 4 de octubre, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a Omar “N” en el municipio de Zapopan, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de abuso sexual infantil.

La denuncia fue presentada por una adolescente que habría sido víctima desde los 10 años de edad. La carpeta de investigación incluye testimonios, pruebas periciales y un video que forma parte de los indicios presentados por la parte acusadora.

Ingreso al penal de Puente Grande y proceso judicial

Horas después de su detención, el exfutbolista fue trasladado e ingresado al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puente Grande. El 6 de octubre se celebró la primera audiencia, donde el juez de control dictó prisión preventiva mientras se resolvía su situación jurídica.

Durante este periodo, la defensa de Bravo solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas, lo que llevó a que la audiencia de vinculación se realizara este viernes 10 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Omar “N” tiene dos carpetas previas y aunque no se precisaron los delitos, se aclaró que cada una corresponde a una víctima distinta y que son independientes del caso vigente.

Según la dependencia, las dos carpetas se encuentran en archivo de concentración y están siendo revisadas para determinar la información exacta y las circunstancias de cada denuncia.

En conferencia, Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, explicó que se trabaja en la revisión de las carpetas previas contra Omar “N” para poder ofrecer datos verificados.