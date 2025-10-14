¿Omar “N” perdería su papel como embajador del Mundial 2026?; Lorena Ochoa recibe el reconocimiento

GENERANDO AUDIO...

Bajan a Omar “N” como embajador del Mundial 2026 | Fotos: Cuartoscuro

Omar “N”, exfutbolista de Chivas, podría dejar de ser embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a raíz de que fuera vinculado a proceso por abuso sexual infantil. El también exgoleador de la Selección Mexicana permanece en prisión tras ser acusado de agredir a su hijastra de 11 años durante seis años.

Por su parte, la exgolfista jalisciense Lorena Ochoa fue nombrada como embajadora del Mundial 2026, según anunció el Gobierno del Estado de Jalisco este lunes 13 de octubre en conferencia de prensa.

Desde el pasado 7 de octubre en un encuentro con los medios de comunicación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y parte del comité organizador en Guadalajara, señaló que el proceso el exdeportista condicionaba su participación.

El propio Frangie fue quien propuso a Omar “N” como embajador del Mundial 2026 y en dicho encuentro dijo que si se determina que es culpable se quitaría de la lista.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”, declaró Frangie en entrevista con medios.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la destitución de Omar “N” como embajador del Mundial 2026. Incluso, el propio Juan José Frangie explicó que se busca incorporar a exfutbolistas y exmundialistas que incentiven al público a visitar Guadalajara, por lo que aún faltan nombres por anunciar.

Extenista Lorena Ochoa es nombrada embajadora

Durante la presentación oficial de la Ruta del Mundial y el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026, el pasado 13 de octubre, el gobernador Pablo Lemus Navarro, junto con el presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, Ivar Sisniega, presidente de la FMF y Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, anunciaron el nombramiento de la tenista, como la embajadora y representante de Guadalajara.

“Es un honor ser embajadora de un evento de este tipo, agradezco el nombramiento al gobernador de Jalisco. Este reconocimiento es sumamente especial para mí, todos sabemos lo que mueve el futbol y ahora que conozco el trabajo detrás de la organización en esta sede. Me emociona ser parte de lo que estoy segura, será la mejor sede del mundial” expresó Ochoa durante el evento.

El exfutbolista fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado contra su hijastra este viernes 10 de octubre, luego de la audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades judiciales, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra, por lo que Bravo permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa de seis meses y un mes para concluir la investigación.

El abogado del acusado Leobardo Treviño se declaró inconforme y dijo que revisará si apela o presenta solicitud de suspensión condicional del proceso.

El abogado de la víctima, Juan Soltero indicó que quedan conformes ya que se hizo justicia.

El exjugador de las Chivas está señalado por abuso sexual infantil agravado, normalmente se le conoce como de ‘oculta realización’, esto quiere decir, que casi no hay testigos por su propia naturaleza.

Juan José Soltero, abogado de la víctima de Omar “N”, señaló en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, que los abusos comenzaron en una reunión familiar, que empezaron con tocamientos hasta terminar en “cuestiones más fuertes”.

El defensor aseveró que la víctima, al ser menor de edad, las autoridades siempre le dan una “relevancia preponderante”, porque a veces es con lo único con lo que se cuenta.

El abogado destacó que además del testimonio de la víctima, de la madre, un dictamen psicológico que salió positivo, acorde a una persona violentada, también hay capturas de pantalla y un video grabado por la menor.

El abogado explicó que Omar “N” está acusado de abuso sexual infantil agravado, esto significa, que hubo un acto sexual, como tocamientos, pero sin llegar a la cópula.

Y de acuerdo con el Código Penal de Jalisco, en caso de ser culpable, podría alcanzar una sentencia de entre tres y seis años de prisión.

El Capítulo VII del Código Penal de Jalisco, en donde se habla de las sanciones relacionadas con el abuso sexual infantil, se menciona lo siguiente:

A quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de:

De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho.

De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad.

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre en Zapopan

El pasado 4 de octubre, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a Omar “N” en el municipio de Zapopan, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de abuso sexual infantil.

La denuncia fue presentada por una adolescente que habría sido víctima desde los 10 años de edad. La carpeta de investigación incluye testimonios, pruebas periciales y un video que forma parte de los indicios presentados por la parte acusadora.

Ingreso al penal de Puente Grande y proceso judicial

Horas después de su detención, el exfutbolista fue trasladado e ingresado al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puente Grande. El 6 de octubre se celebró la primera audiencia, donde el juez de control dictó prisión preventiva mientras se resolvía su situación jurídica.

Durante este periodo, la defensa de Bravo solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas, lo que llevó a que la audiencia de vinculación se realizara este viernes 10 de octubre.