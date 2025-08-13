GENERANDO AUDIO...

¡Ana Luisa Abraham triunfa en Asunción 2025! | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La gimnasta mexicana Ana Luisa Abraham se proclamó campeona panamericana junior en la final de la rutina de pelota con 24 mil puntos, dándole a México su séptima medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Al momento, la delegación mexicana se encuentra en el quinto lugar del medallero con 33 preseas totales.

Este mismo lunes, Marijose Delgado obtuvo el bronce en la final de la rutina de aro con 23 mil 950 puntos, en lo que fue la segunda medalla mexicana para la gimnasia rítmica individual en la presente competencia.

La gimnasia rítimica le dio a México sus primeras dos medallas del día dentro de los Juegos Panamericanos Junior 2025 y Ana Luisa Abraham abrió la jornada con una nueva presea dorada para la delegación mexicana.

La yucateca se proclamó campeona en la final de rutina de pelota individual, superando a las competidoras de Estados Unidos y Brasil, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Cabe destacar que Ana Luisa Abraham terminó en el cuarto lugar general individual, así como en aro individual, dentro de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Cabe destacar que la gimnasta oriunda de Yucatán ha tenido un año destacado, pues también terminó como multimedallista de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2025.

¿Cómo va México en los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Hasta el momento, México ha acumulado 33 medallas totales en la competencia de Asunción, Paraguay, con los siguientes resultados:

7 medallas de oro

13 medallas de plata

13 medallas de bronce

Fuente: Medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025

De esta forma, la delegación mexicana se encuentra en el quinto lugar general por detrás de Brasil, Chile, Estados Unidos y Colombia.

Con corte al 13 de agosto, ellos son los atletas y equipos mexicanos que se han colgado la presea aura en Asunción:

Iván Aguilar | Ciclismo Mountain Bike | Cross-Country Masculino

Martha Coldwell, Ana Carolina Martínez, Jaydi Camila Novelo, Fernanda Ramírez y Bárbara Gabriela Ponce | Gimnasia rítmica | General de conjuntos

Ana Luisa Abraham | Gimnasia rítmica | Pelota individual

Humberto Nájera | Natación | 200m dorso masculino

Celia Pulido | Natación | 100m dorso femenino

Naomi Aguilar y Ángela Ruíz | Tiro con arco | Equipos de recurvo femenino

Adriana Castillo y Lot Máximo Méndez | Tiro con arco | Equipos mixto compuesto

México buscará subir peldaños en el medallero, pues los Juegos Panamericanos Junior seguirán hasta el sábado 23 de agosto.