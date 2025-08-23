GENERANDO AUDIO...

Selección de natación artística en los juegos Panamericanos Junior 2025. Conade

La selección mexicana de natación artística conquistó el oro en equipo mixto, tras lograr el primer lugar en la rutina acrobática con 194.9850 puntos y sumar un total de 722.2850 en sus tres rutinas, en el cierre de Juegos Panamericanos Junior.

El conjunto nacional se llevó el primer lugar con casi 50 puntos de diferencia respecto al segundo lugar.

México en los Juegos Panamericanos Junior 2025



México terminó en el tercer lugar del medallero con 129 preseas, de las cuales 29 son de oro, 45 de plata y 55 de bronce. El país quedó detrás de Brasil (175 medallas) y Estados Unidos (142 medallas).

La delegación mexicana mostró fuerza su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que concluye este sábado 23 de agosto en Asunción, Paraguay.

En esta segunda edición del certamen multideportivo juvenil continental, se reunieron los mejores atletas de entre 14 y 22 años de toda América.

En esta ocasión, México viajó con una de las representaciones más numerosas del evento: 381 atletas distribuidos en decenas de disciplinas.