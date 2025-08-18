GENERANDO AUDIO...

México brilla en marcha en los Juegos Panamericanos Junior. Foto: X (conadeoficial)

La atleta mexicana Ximena Serrano brilló en el inicio del atletismo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al conseguir la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros marcha femenil e imponer un récord de la justa con un tiempo de 01:31:40.01 horas.

México hizo el 1-2 en la competencia, pues Valeria Flores también se subió al podio y se colgó la medalla de plata este lunes, según informó la CONADE. De esta forma, México ya es el cuarto lugar del medallero con 69 preseas totales y acecha a las delegaciones de Estados Unidos y Colombia.

¡Oro y plata para México en marcha por los Juegos Panamericanos Junior 2025!

México arrancó la actividad en el atletismo de los Juegos Panamericanos Junios 2025 con el 1-2 dentro de los 20 km de marcha femenil gracias a Ximena Serrano y Valeria Flores.

La colombiana Natalia Pulido completó el podio; sin embargo, los reflectores se los llevó Serrano, quien terminó con 1:41.3 minutos de ventaja con respecto a su compatriota, según el portal Claro Sports.

De esta forma, la campeona panamericana junior no solo rompió el récord de la competencia que pertenecía a la ecuatoriana Glenda Morejón (1:33:54.16 logrado en Cali 2021), sino que también consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con el dorsal número 357 y durante la primera mitad de la competencia Serrano se peleó la punta con las colombianas, Pulido y Ruby Segura; sin embargo a partir de los 10 km no volvió a soltar el liderato, según la crónica de Claro Sports.

Por su parte, Flores se mantuvo entre la cuarta y la sexta posición durante poco más de seis kilómetros, apretando el acelerador poco a poco. Para los 6800 m ya era tercera y pasando el kilómetro 14 se adueñó del segundo sitio.

Este lunes 18 de agosto es primero de los cinco días del atletismo en Asunción 2025. La actividad de la disciplina culminará este viernes 22 con la disputa de 11 finales.

¿Cómo va México en el medallero de Asunción 2025?

Hasta el momento, México se encuentra en el cuarto lugar general del medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025:

Brasil Colombia Estados Unidos México Chile Argentina Canadá Guatemala Cuba Ecuador

La delegación mexicana cuenta con 69 preseas totales; 17 de oro, 26 de plata y 26 de bronce, según el portal oficial de la competencia.

Cabe destacar que la actividad de Asunción 2025 terminará este sábado 23 de agosto.