Oro y récord olímpico para Jordan Stolz en el patinaje de velocidad 1,000 metros

Jordan Stolz gana el oro con récord olímpico en patinaje de velocidad | Reuters

Día histórico para el patinaje de velocidad de los Estados Unidos. En la competencia varonil 1,000 metros, Jordan Stolz se llevó el primer lugar con récord olímpico. El tiempo del Norteamericano fue 1:06.28, bajando casi un segundo la anterior marca en una justa olímpica, que era del neerlandés Gerald van Velde (1:07.18), aunque no pudo romper la marca mundial que el mismo Stolz posee (1:05.37). La plata fue para Jenning de Boo de Países Bajos y el bronce para Ning Zhongyan, de China. En este enlace puedes ver el video de la competencia.