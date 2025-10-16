Osmar Olvera, nominado a Atleta del Año por World Aquatics por histórica temporada en 2025

GENERANDO AUDIO...

Osmar Olvera en el Mundial de Singapur 2025 – Foto: Reuters

Osmar Olvera fue nominado por World Aquatics como Atleta del Año en clavados varonil 2025, luego de firmar una temporada histórica para los clavados nacionales, con ocho medallas internacionales, incluyendo el oro en el Mundial de Singapur. La lista oficial fue publicada este 16 de octubre en redes sociales de la federación.

El clavadista de 21 años comparte la nominación con figuras como Cassiel Rousseau (Australia), Cao Yuan y Wang Zongyuan (China), y Oleksii Sereda (Ucrania), todos campeones y medallistas en competencias mundiales durante este año.

¿Por qué Osmar Olvera es favorito al premio de World Aquatics?

Osmar Olvera es considerado el gran favorito a ganar el reconocimiento por su desempeño en el Mundial de Clavados Singapur 2025, donde se colgó cuatro medallas:

Oro en trampolín de 3 metros

Plata en trampolín de 1 metro

Plata en trampolín sincronizado 3 m junto a Juan Celaya

Plata por equipos mixtos, con Alejandra Estudillo, Zyanya Parra y Randal Willars

Además, sumó otras cuatro preseas en la Copa Mundial de Clavados 2025, consolidando un total de ocho medallas internacionales en el año:

Oro en trampolín 3 m sincronizado (Guadalajara)

Plata en trampolín 3 m sincronizado (Windsor)

Plata en sincronizado mixto 3 m (Windsor)

Bronce en sincronizado mixto 3 m (Beijing)

¿Quiénes son los nominados a Atleta del Año en clavados?

World Aquatics incluyó a cinco atletas en la categoría de clavados varonil para el reconocimiento 2025:

Osmar Olvera (México) – Campeón mundial y ocho medallas internacionales en 2025

– Campeón mundial y ocho medallas internacionales en 2025 Cassiel Rousseau (Australia) – Oro en plataforma 10 m, plata en trampolín sincronizado

– Oro en plataforma 10 m, plata en trampolín sincronizado Cao Yuan (China) – Oro en equipos mixtos, plata en trampolín 3 m

– Oro en equipos mixtos, plata en trampolín 3 m Wang Zongyuan (China) – Oro en trampolín sincronizado 3 m, bronce individual

– Oro en trampolín sincronizado 3 m, bronce individual Oleksii Sereda (Ucrania) – Plata en plataforma 10 m

La federación internacional publicó:

“¡Es esa época del año! Aquí están tus nominados a Atleta del Año en clavados varonil. Vota en nuestras historias de Instagram dando ‘me gusta’ a tu favorito. El ganador será elegido por votación pública y decisión del Comité de Nominación”.

La trayectoria ascendente de Osmar Olvera

Osmar Olvera nació el 5 de junio de 2004 en la Ciudad de México. A los 13 años ya participaba en competencias internacionales de clavados, y en 2020, con apenas 15 años, logró su primera medalla internacional, un bronce en las Series Mundiales de Montreal, en la prueba de trampolín sincronizado mixto 3 metros.

Desde entonces, su carrera ha sido una constante de logros:

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , debutó con la delegación mexicana y finalizó en el lugar 14 en trampolín de 3 metros individual

, debutó con la delegación mexicana y finalizó en el en trampolín de 3 metros individual En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 , conquistó tres medallas de oro : en trampolín 1 metro, trampolín 3 metros y trampolín sincronizado 3 metros

, conquistó : en trampolín 1 metro, trampolín 3 metros y trampolín sincronizado 3 metros En los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó la plata en trampolín sincronizado 3 metros junto a Juan Celaya y bronce en trampolín individual 3 metros, igualando el récord de Joaquín Capilla como los únicos mexicanos con dos medallas olímpicas en clavados varonil

Con apenas 21 años, Olvera se perfila como una de las grandes figuras del deporte mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Osmar Olvera, esperanza rumbo a Los Ángeles 2028

Osmar Olvera es el rostro actual de los clavados mexicanos. Su desempeño en 2025 lo coloca como uno de los favoritos para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su nominación al Atleta del Año de World Aquatics no solo reconoce su talento, sino también la solidez del equipo mexicano de clavados, que ha tenido uno de sus mejores años en la historia reciente.