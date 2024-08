Osmar Olvera: quién es el mexicano que gana la plata en Paris 2024

Osmar Olvera, el mexicano que gana Plata en Paris 2024. Foto: AFP

Osmar Olvera, el mexicano que gana Plata en Paris 2024, es una de las figuras de este viernes 2 de agosto, donde incluso te compartimos las primeras palabras de Osmar Olvera y Juan Celaya tras ganar la plata en Paris 2024, ya que no todos los días se logra una presea olímpica.

Paris 2024: ¿cómo seguir los Juegos Olímpicos en vivo? Sigue toda la actividad de los Juegos Olímpicos Paris 2024 en vivo para México y Latinoamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Ver más "PARA MI, GANAMOS" 🗣️🇲🇽



Osmar Olvera es contundente tras su medalla de plata en #Paris2024 con Juan Manuel Celaya en clavados #ParísEsTuyo pic.twitter.com/0yHgXMuSGx — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2024

¿Quién es Osmar Olvera, el mexicano que ganó Plata en Paris 2024?

Hoy, la figura de Osmar Olvera, el mexicano que gana Plata en Paris 2024, será recordada por mucho tiempo gracias a su gran trabajo en los recientes Juegos Olímpicos. Y aunque aún es joven y le queda todavía un largo trayecto, te hablamos un poco de él y lo que ha logrado:

Su nombre es Osmar Olvera Ibarra destacó

Tiene 20 años

Nació el 5 de junio de 2004

Es originario de la Ciudad de México (CDMX)

Ver más

Recientemente, previo a Paris 2024, participó en el Campeonato mundial de Natación en Doha, Catar, obteniendo de manera individual una medalla de oro en trampolín de un metro y una medalla de bronce en trampolín de tres metros

En 2023 participó en el Campeonato Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, obteniendo el segundo lugar en el trampolín de un metro y salto de trampolín de tres metros. También compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 obteniendo tres medallas de oro

Ver más

A los 17 años participó en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020. Participó en el evento masculino de clavados individuales desde el trampolín de 3 metros llegando a semifinales, en la que fue eliminado y finalizó en el lugar 14

En 2019 obtuvo el sexto lugar en el evento mixto de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, del Campeonato Mundial de Natación en Gwangju, Corea del Sur

Ver más

En 2018 estuvo presente en el Campeonato Mundial Junior de clavados de la Federación Internacional de Natación celebrada en Kiev, Ucrania, obteniendo la cuarta posición

En 2017 inició su trayectoria deportiva al competir en la Serie Mundial de Clavados de la Federación Internacional de Natación celebrada en Kazán, Rusia, donde obtuvo el quinto lugar en el evento masculino de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros

¿A qué edad aprendió a nadar Osmar Olvera?

Osmar Olvera, el mexicano que gana Plata en Paris 2024, tiene un vínculo con el agua muy especial. Pues desde sus recuerdos más lejanos, el mexicano ya tenía simpatía por empaparse y más gracias a una alberca que había en casa de su abuelita: “A los 2 años ya sabía nadar ya que mi abuela tiene alberca en su casa, entonces desde muy pequeño me encantaba nadar”, señala el atleta.

Incluso, el clavadista cuenta que el hermano de su mamá fue el que se dio cuenta de que tenía un don especial, ya que el comportamiento excepcional de él como niño sorprendió tanto a su tío que le consiguió una prueba en el CENAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento).

Sus dotes tampoco pasaron desapercibidos y con 4 años Osmar Olvera inició en clavados, “Desde el primer día me encantó. Me enamoré de este deporte. Es la sensación de volar, la adrenalina que desciende en cada clavado. Siempre me ha encantado”, destacó Olvera.