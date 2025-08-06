Osmar Olvera reconoce a Rommel Pacheco: “Nadie está preocupado por otra cosa que no sea entrenar”

GENERANDO AUDIO...

El clavadista mexicano, Osmar Olvera cerró una participación histórica en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, sumando cuatro medallas y consolidándose como una de las figuras más destacadas del evento. El atleta conversó en entrevista con Claro Sports en W Radio, donde habló sobre su desempeño, el respaldo que ha recibido y su motivación de cara al futuro.

Olvera se colgó el oro en trampolín de 3 metros, la prueba reina de los clavados, superando a los representantes de China, considerados históricamente los mejores del mundo. A esa presea se sumaron tres medallas de plata: en trampolín de 1 metro, trampolín sincronizado 3 metros y en equipos mixtos. Con este resultado, el mexicano se coloca como uno de los máximos medallistas del certamen.

Durante la entrevista, el clavadista compartió cómo vivió el momento en que se impuso a los clavadistas chinos. “Al final de los ocho años lo tengo muy presente que ellos son los mejores del mundo. Si quieres ser el mejor, tienes que ganarles. Hoy ya lo logré y quiero seguir así”, declaró Olvera, evidenciando la ambición que lo ha llevado a competir al más alto nivel.

También se refirió al entorno institucional que rodea actualmente al deporte mexicano, especialmente en el caso de los clavados. Al respecto, destacó el trabajo del exclavadista Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade): “Desde que llegó Rommel, los problemas se resolvieron. Hemos tenido el apoyo y ahora nadie está preocupado por otra cosa que no sea entrenar. Eso se está viendo en los resultados”, expresó.

