La FIFA abrió un expediente disciplinario a El Salvador por los insultos racistas de algunos de sus aficionados contra jugadores de la selección de Surinam, en el duelo de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Ya hay una lista de clasificados al Mundial 2026, pero la FIFA resalta el compromiso de eliminar los insultos racistas ante todas las escuadras participantes.

El incidente en el estadio Cuscatlán

El partido se disputó el lunes en el estadio Cuscatlán, donde Surinam derrotó 2-1 a El Salvador en la segunda jornada de la fase final del clasificatorio.

Tras el encuentro, el seleccionador surinamés Stanley Menzo y el defensa Shaquille Pinas, denunciaron que escucharon gritos de “negros” y “monos” provenientes de la grada.

Fesfut confirma procedimiento disciplinario

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó a través de su cuenta oficial en X que recibió la notificación de la FIFA.

“La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario en contra de nuestra Federación”, indicó el organismo.

El expediente se abrió tras los reportes oficiales de comportamientos impropios de parte de algunos asistentes al encuentro.

Rechazo al racismo y apoyo a FIFA

La Fesfut aseguró que rechaza “terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios” y reiteró su apoyo a la política de tolerancia cero de la FIFA.

Además, señaló que colabora plenamente con la Federación Internacional en el proceso, aportando toda la documentación solicitada.

Posiciones en el Grupo A de Concacaf

Con este resultado, Surinam lidera el Grupo A con cuatro puntos tras dos jornadas.

Le siguen El Salvador con tres, Panamá con dos y Guatemala con uno.

Surinam logró un histórico triunfo en condición de visitante gracias a los goles de Radinio Balker y Dhoraso Klas.

El único tanto de El Salvador llegó tras un autogol de Anfernee Dijksteel.