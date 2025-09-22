GENERANDO AUDIO...

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 sobre Lamine Yamal | Foto: Reuters

Ousmane Dembélé, futbolista francés de 28 años, cerró este lunes el mejor año de su carrera al ganar el Balón de Oro 2025 por encima de Lamine Yamal, del FC Barcelona. El campeón del mundo ganó la UEFA Champions League, la Ligue 1 y ahora se consolida como el mejor jugador del mundo para la revista France Football.

El futbolista francés Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro en su tierra natal de la mano del exfutbolista brasileño, Ronaldinho. El jugador del PSG no pudo contener las lágrimas y agradeció a su madre por apoyarlo en su sueño de conseguir este trofeo individual.

El discurso de Ousmane Dembélé

El futbolista agradeció a todos y dijo que era impresionante lo que está viviendo, además dijo que recibir el premio de una leyenda como Ronaldinho es de lo más importante de su carrera.

Además agradeció al presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a todo el quipo y dijo que ha sido una temporada muy buena para ellos.

Dembélé agradeció a su familia y dijo que la temporada 2024-2025 será una que no olvidará.

¡El Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé! | Foto: Reuters

Por segunda ocasión en su discurso, Dembélé fue ovacionado por los asistentes del Théâtre du Châtelet.

No olvidó agradecer a sus anteriores equipos como el Borussia Dortmund; además dijo que ganar este galardón era su objetivo ya que lo suelen ganar grandes jugadores.

Ousmane Dembélé rompe en llando al recibir el premio

El futbolista de 28 años rompió en llanto durante su discruso al ganar el Balón de Oro 2025 tras agradecer a su familia, quien siempre lo apoyó a cumplir su sueño de ser futbolista.

“Gracias a mi familia por ayudarme, por motivarme, por traerme hasta aquí. Esto lo logramos juntos”, dijo el ganador del Balón de Oro 2025.

Tras su discurso, la madre de Dembélé apoareció en el escenario para felicitarlo y abrazarlo por conseguir el galardón.

Mientras Paris Saint-Germain (PSG) enfrentaba el Clásico de Francia, Dembélé recibía el máximo premio a nivel individual que se entrega en el mundo del futbol. Sin embargo, las redes sociales estallaron en polémica, al considerar que la joya española lo merecía más, pero, ¿qué dicen sus triunfos y estadísticas?

Los títulos y logros de Ousmane Dembélé en la temporada 2024-2025

Ousmane Dembélé, extremo de Paris Saint-Germain (PSG) fue clave para ganar la primera Champions League de los parisinos en su historia

En toda la temporada, acumuló 35 goles y 16 asistencias, destacando las ocho dianas y seis pases de gol que repartió en la Liga de Campeones de Europa, el cual no fue su único título de la temporada:

Ligue 1

Copa de Francia

Supercopa de Francia

Supercopa de Europa (25-26)

¡El Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé! | Foto: AFP

Expertos y aficionados consideraron que Ousmane Dembélé encontró el mejor momento de su carrera durante la pasada temporada, en la que PSG llegó a la final del Mundial de Clubes, donde perdió ante Chelsea.

La campaña de Ousmane Dembélé en números

Los 35 goles y 16 asistencias de Ousmane Dembélé en la temporada 2024-2025 se repartieron de la siguiente manera:

Ligue 1: 21 goles y 8 asistencias en 29 partidos

Champions League: 8 goles y 6 asistencias en 15 partidos

Mundial de Clubes: 2 goles y una asistencia en 4 partidos

Coupe de France: 3 goles y una asistencia en 4 partidos

Trophée des Champions: Un gol en un partido

Cabe destacar que el francés repartió dos asistencias en la final de la UEFA Champions League que PSG le ganó a Inter de Milán por marcador de 5-0.

El exjugador del FC Barcelona pasó una parte considerable de la temporada rezagado por lesiones; sin embargo, no dejó de ser clave para el año más exitoso en la historia del Paris Saint-Germain.

El francés le ganó la partida a Lamine Yamal

El FC Barcelona de Lamine Yamal no logró llevarse la UEFA Champions League tras quedarse en semifinales; sin embargo, los culés no se fueron con las manos vacías el año pasado:

La Liga

Copa del Rey

Supercopa de España

Cabe destacar que Lamine Yamal también fue fundamental para que la Selección de España consiguiera la Eurocopa 2024, al grado que fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo continental.

El español dio cuatro asistencias y marcó un gol a Francia en semifinales con el que su equipo encarriló el pase hacia el duelo por el título.

Además, con ese tanto, se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Eurocopa en celebrar una diana.

La joven estrella de La Roja se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar la final de un torneo internacional grande, superando a Pelé.

Lamine Yamal consiguió 18 goles y 25 asistencias en la temporada 2024-2025 en todas las competencias con FC Barcelona:

La Liga: 9 goles y 15 asistencias (24 G/A) en 35 partidos

UEFA Champions League: 5 goles y 4 asistencias (9 G/A) en 13 partidos

Copa del Rey: 2 goles y 6 asistencias (8 G/A) en 5 partidos

Supercopa de España: 2 goles en 2 partidos

Cabe destacar que la Selección de España comenzó su clasificación rumbo al Mundial de 2026 con dos partidos ante Bulgaria y Turquía, en donde registró tres asistencias.

Además, anotó tres goles en la Fase Final de la UEFA Nations League que España perdió ante Portugal en la Gran Final.

Así terminó el Top 10 del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé terminó la votación del Balón de Oro 2025 en primer lugar, superando a Lamine Yamal, finalista de la competencia de este año.

Así terminó el Top 10 de los futbolistas más votados en la encuesta de la revista France Football:

Ousmane Dembélé – PSG Lamine Yamal – FC Barcelona Vitinha – PSG Mohamed Salah – Liverpool FC Raphinha – FC Barcelona Achraf Hakimi – PSG Kylian Mbappé – Real Madrid Cole Palmer – Chelsea Gianluigi Donarumma – PSG Nuno Mendes – PSG

Cinco jugadores del PSG conformaron el Top 10 de los mejores jugadores del año pasado, incluyendo al ganador Ousmane Dembélé.

Todos los ganadores de la noche en París

Aitana Bonmatí, centrocampista española del FC Barcelona, ganó el Balón de Oro Femenino 2025, consolidando su dominio en el fútbol mundial y convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el galardón tres veces consecutivas, 2023, 2024 y ahora en 2025.

Aitana agradeció por este premio diciendo que no sabe qué decir tras ganar el Balón de Oro en tres ocasiones consecutivos, le dijo a sus compañeras de profesión que de ser posible compartiría el premio al ser un gran año para todas.

Aitana Bonmati gana el Balón de Oro 2025. Foto: AFP

Y aunque Lamine Yamal no se llevó el Balón de Oro 2025, sí obtuvo el Trofeo Kopa que reconoce al mejor futbolista joven del año; esta es la segunda edición consecutiva que lo consigue.

Los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores se los llevaron Luis Enrique, de PSG, y Sarina Wiegman, de la Selección Femenina de Inglaterra.

Los galardones Lev Yashin, que premian a los mejores porteros de la temporada pasada, se quedaron en manos de Gianluigi Donarumma, que ganó la Champions League con PSG y ahora pertenece a Manchester City, y Hannah Hampton, arquera inglesa de Chelsea.

Asimismo, los goleadores del año fueron Ewa Pajor, actual delantera del FC Barcelona, y Viktor Gyökeres, exariete de Sporting de Lisboa y actual delantero de Arsenal.