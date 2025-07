Ozzy Osbourne era fan incondicional del Aston Villa: así lo despidió el club

GENERANDO AUDIO...

Ozzy Osbourne era un gran fan del Aston Villa. Foto: AFP ilustrativa

El club inglés Aston Villa se unió a las múltiples voces que lamentan la muerte de Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y ferviente seguidor del equipo de Birmingham, ciudad donde nació.

A través de sus redes sociales, el equipo de la Premier League compartió un emotivo mensaje en honor al llamado “Príncipe de las Tinieblas”, reconociendo no sólo su impacto en la música, sino también su pasión por el futbol:

“El Aston Villa Football Club se entristece al saber que la estrella de rock y Villan, Ozzy Osbourne ha fallecido”, publicó en su comunicado.

Además se refirieron a la conexión entre el equipo y el cantante y rockero, “Creciendo en Aston, no lejos de Villa Park, Ozzy siempre mantuvo una conexión especial con el club y la comunidad de la que venía”, comentaron.

Además el Aston Villa dedicó el mensaje a su familia y a los fanáticos tanto de Ozzy como de Black Sabbath.

“Los pensamientos de todos en el Aston Villa están con su esposa Sharon, su familia, amigos e incontables fans en este momento extremadamente difícil. Descansa en paz, Ozzy”, señala el comunicado.

La relación entre Ozzy y el Villa era bien conocida entre los fanáticos, a pesar de sus compromisos internacionales y su residencia en Estados Unidos, Osbourne nunca dejó de expresar su amor por el club de su infancia.

Incluso llegó a asistir a algunos partidos y mostró públicamente su apoyo en varias entrevistas, destacando su orgullo por ser parte de la afición villana.

En 2007, cuando Aston Villa celebró su 133 aniversario, Ozzy fue uno de los invitados especiales al homenaje a los fans más emblemáticos del club.

En el documental God Bless Ozzy Osbourne, se menciona su vínculo con Birmingham y su identificación con las raíces humildes del Villa.

El 6 de julio de 2007, Ozzy Osbourne fue homenajeado en el Broad Street Walk of Stars, recibiendo una estrella por su contribución cultural y su afición al Aston Villa, como parte de las celebraciones de ese año.

Incluso para la temporada 2024-2025 formó parte del comercial y el anuncio de la nueva indumentaria del equipo para ese año, en un corto en el que con un toque cómico aparece con la playera del equipo.

Ozzy Osbourne tuvo su último concierto en el Villa Park

Incluso el último concierto de Ozzy con Black Sabbath fue en el estadio Villa Park, lugar donde juega el Aston Villa, el equipo de sus amores.

El pasado 5 de julio, Osbourne se reunió con sus compañeros de Black Sabbath por primera vez desde el 2005 para el concierto “Back to the Beginning“.

El concierto estuvo lleno de estrellas como Tom Morello de Rage Against the Machine, Steven Tyler de Aerosmith, Ron Wood de Rolling Stones, Brian May de Queen, entre otros.

En ese momento Ozzy, compartió que llevaba seis años en cama debido a sus problemas de salud.

Con esta despedida, Aston Villa no sólo honra a una de las figuras más influyentes del rock, sino también a uno de sus seguidores más emblemáticos. El legado de Ozzy Osbourne vivirá tanto en los escenarios como en las gradas de Villa Park.

Ozzy Osbourne muere a los 76 años

La muerte de Ozzy se dio mediante un comunicado informando que murió rodeado de sus seres queridos.

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento“.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada, aunque en los últimos años el cantante británico enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo el diagnóstico de párkinson en 2020, múltiples cirugías de columna y complicaciones derivadas de una caída sufrida en 2019.