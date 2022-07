Eduardo “Chofis” López llega a los Tuzos del Pachuca; así ha sido su trayectoria

Eduardo “Chofis” López llega como refuerzo del Pachuca para el torneo Apertura 2022. Foto: Imagen tomada del video

Los Tuzos del Pachuca oficializaron la llegada del jugador Eduardo “Chofis” López como su nuevo refuerzo para el recién iniciado Apertura 2022 de la Liga MX y se confirmó que su carta ya no pertenece a Chivas.

Por medio de sus redes sociales y a son de mariachi, Pachuca le dio la bienvenida a “Chofis” López quien viene procedente de jugar en el equipo de San José Earhquakes de la MLS.

Ver más 🎺 | Al son del mariachi…



¡Bienvenido al Equipo de México! ⚽️🇲🇽 #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/L64pwsBMlj — Club Pachuca (@Tuzos) July 18, 2022

“Será un honor defender la playera, para que entre todos, afición y equipo sigamos haciendo grande este escudo”, mencionó el atacante.

¿Quién es Eduardo “Chofis” López?

“Chofis” López, de 27 años, dio sus primeros pasos como profesional en el Club Deportivo Guadalajara, en las fuerzas básicas con la categoría sub 15, aunque luego pasaría a formar parte de Santos entre la sub 17 y la sub 20.

Su actuación le valió la oportunidad para jugar con el primer equipo de Chivas en 2013, con los que ganó cinco campeonatos, para después ir a la MLS y jugar con el equipo de Matías Almeyda, el San José Earhquakes de la MLS, donde estuvo dos años y disputó 37 juegos y marcó 13 goles.

Ver más

Debut en la Liga MX

El jugador apenas había salido de la categoría juvenil y el 24 de febrero de 2013 hizo su debut en la cancha del Estadio Omnilife al minuto 84, era un partido contra León correspondiente a la jornada número 8 del Torneo Clausura 2013 y que terminó a favor del conjunto del Rebaño Sagrado con marcador de 2-1.

Sin embargo, sus primeros goles como profesional no llegaron hasta el 19 de marzo de 2016, cuando anotó un doblete en la jornada 11 del Torneo Clausura 2016 ante Monterrey.

“Chofis” López había entrado como suplente al minuto 53 y en tan sólo 5 minutos, entre el 55 y el 60, anotó para guiar en la victoria de Chivas 3-1 sobre los Rayados.