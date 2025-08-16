Paola Longoria busca el tetracampeonato de ráquetbol en los Juegos Mundiales 2025: fecha y rival de la final

GENERANDO AUDIO...

Paola Longoria buscará ganar en los Juegos Mundiales 2025. Foto: Getty Images

La mexicana Paola Longoria disputará este sábado la final individual de ráquetbol en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde está a un paso de conquistar su cuarto título consecutivo en este certamen.

Longoria, originaria de San Luis Potosí, avanzó a la final luego de que la boliviana Angélica Barrios no pudiera continuar en las semifinales debido a una lesión en la rodilla, cuando el partido se encontraba igualado a dos sets y con Barrios arriba 9-8 en el decisivo.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Anahí Álvarez gana oro en duatlón en los Juegos Mundiales Chengdú 2025]

En la final, la mexicana se enfrentará a la argentina María José Vargas, una de sus rivales históricas en el circuito internacional, con quien ha protagonizado intensos duelos por medallas en Panamericanos y torneos mundiales.

¿Cuándo y a qué hora será la final de Paola Longoria?

Paola Longoria busca hacer historia. Foto: Getty Images

La final está programada para las 20:00 horas, tiempo de CDMX, del sábado 16 de agosto, con transmisión oficial a través de los canales de los Juegos Mundiales.

Camino de Longoria en Chengdú 2025

Superó rondas previas sin mayores complicaciones, venció a Yuan Wang en la primera ronda y después superó a Lambert para medirse con Barrios.

En semifinales avanzó tras el retiro de Barrios por lesión.

Longoria busca refrendar su dominio histórico en el ráquetbol mundial, disciplina en la que ha sido considerada la mejor jugadora de todos los tiempos.

De conseguir la victoria, Longoria alcanzaría el tetracampeonato en Juegos Mundiales, consolidando aún más su legado en el deporte mexicano.