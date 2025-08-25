GENERANDO AUDIO...

Pato O’Ward buscará una victoria en Nashville. FOTO: AFP

Con un quinto lugar en el Milwaukee Mile 250, el mexicano Patricio “Pato” O’Ward aseguró el subcampeonato de la temporada 2025 de la IndyCar, el primero en su trayectoria dentro de la categoría.

Con esta posición, el conductor mexicano se posiciona como uno de los mejores en su categoría a nivel nacional de manera histórica.

Pato O’Ward buscará terminar el campeonato con una victoria

“Ha sido el mejor campeonato que hemos tenido hasta ahora, tanto para mí como para el equipo. Estoy deseando que llegue el próximo fin de semana en Nashville. Vamos a intentar terminar este campeonato con una victoria”, declaró el regiomontano de 26 años.

A falta de una carrera para el cierre de campaña, O’Ward firmó su mejor temporada desde que llegó a la serie.

La carrera fue ganada por el danés Christian Rasmussen, quien logró su primera victoria en IndyCar tras una audaz remontada en las últimas vueltas. Con neumáticos nuevos y partiendo sexto en una bandera amarilla tardía, Rasmussen superó al campeón Álex Palou y se impuso con 1.9 segundos de ventaja.

El español buscaba igualar el récord de 10 victorias en una sola temporada, marca que solo tienen A.J. Foyt (1964) y Al Unser Sr. (1970), pero terminó segundo.

El podio lo completó el neozelandés Scott McLaughlin (Penske), mientras que el estadounidense Alexander Rossi fue cuarto.

Los campeones en IndyCar

Aunque no pudo alcanzar el récord de victorias en una temporada, Álex Palou ya había asegurado matemáticamente el título desde Portland cuando alcanzó los 670 puntos, asegurándose así la primera posición general.

El piloto de Chip Ganassi Racing se convierte en el cuarto en la historia en ganar tres campeonatos consecutivos, sumando ya cuatro en su trayectoria.

Por su parte, Pato O’Ward alcanzó en esta ocasión las 505 unidades, ya muy lejos del neozelandés Scott Dixon, por lo que se aseguró la segunda posición.

Rasmussen hace historia con Ed Carpenter Racing

El triunfo de Rasmussen, de 25 años, significó también la primera victoria para Ed Carpenter Racing desde 2021, cuando el neerlandés Rinus VeeKay ganó en Indianápolis.

En su segunda temporada completa, el danés se coloca como uno de los nuevos protagonistas de la serie.

