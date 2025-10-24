GENERANDO AUDIO...

Pato O’Ward en la P1 del GP de México. Foto: Getty Images

El Gran Premio de México 2025 comenzó con gran emoción para la afición local por la participación del mexicano de McLaren, Patricio “Pato” O’Ward, quien volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 durante la primera práctica libre (FP1) del fin de semana, celebrada este viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta es la segunda ocasión consecutiva que O’Ward participa en una sesión oficial del GP de México, luego de su debut en la práctica libre del año pasado con el mismo equipo.

Su participación forma parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren, que le permite continuar acumulando experiencia dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Desempeño de Pato O’Ward en el GP de México

O’Ward tomó el volante del MCL39, monoplaza con el que McLaren disputa la temporada 2025, para completar el programa de pruebas establecido por el equipo.

El mexicano tomó el lugar de Lando Norris para esta primera práctica, misma en la que comenzó

Durante la práctica, el nacido en Monterrey, se enfocó en familiarizarse con las condiciones del circuito, probar configuraciones de neumáticos y adaptarse al comportamiento del coche bajo las temperaturas y altitud de la Ciudad de México, uno de los factores más exigentes del calendario de la F1.

Patricio O’Ward terminó en la posición número 13, logrando un mediano rendimiento. Esta sesión es la única en la que participará el regiomontano, ya que a partir de la segunda práctica volverá Lando Norris.

El vencedor de la primera práctica fue Charles Leclerc de Ferrari, mientars Kimi Antonelli de Mercedes dio la sorpresa en segundo lugar y Nico Hulkenberg en tercero de Kick Sauber se llevó la tercera posición.

Pato en el GP de México

El mexicano llegó al evento con un atuendo en honor a México y el Día de Muertos.

Con una sonrisa en su rostro y saludando al público, Patro llegó con un saco de color negro con distintos diseños sobre la cultura mexicana.

En la parte delantera lucieron flores de Nochebuena o Flor de Pascua con dos cactáceas en la parte inferios del saco. En las mangas tiene corazones, calaveras, serpientes y otros íconos alusivos al Día de Muertos.

En la espalda tiene dos banderas a cuadros con el símbolo nacional mexicano como el protagonista.

Desde 2021, Pato O’Ward forma parte de la estructura de McLaren, combinando su papel de piloto reserva de Fórmula 1 con su participación en la IndyCar Series, donde ha conseguido podios y se ha consolidado como uno de los talentos más destacados del continente.

Su presencia en el Gran Premio de México 2025 representa una nueva muestra del vínculo que mantiene con el equipo británico y del respaldo de la afición mexicana, que volvió a llenar las gradas del Hermanos Rodríguez para apoyarlo.

Lo que viene en el fin de semana

El Gran Premio de México 2025 continuará con la segunda práctica libre (FP2) este viernes a las 16:00 horas, seguida de la práctica 3 el sábado 25 de octubre a las 11:30 horas, la clasificiación a las 15:00 y la carrera el domingo 26, programada para las 14:00 horas (tiempo del centro de México).