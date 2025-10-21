GENERANDO AUDIO...

Pato O’Ward estará en el GP de México. Foto: AFP

El piloto mexicano Pato O’Ward fue confirmado por la escudería McLaren para participar en la primera práctica libre (PL1) del Gran Premio de México 2025, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta será la segunda ocasión consecutiva en la que el piloto regiomontano se suba a un monoplaza de Fórmula 1 durante el fin de semana en su tierras mexicanas.

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales de Arrow McLaren, donde se compartió un video en el que O’Ward aparece sentándose en una silla y agarrando un sombrero de mariachi, además envió un mensaje a los aficionados: “Nos vemos pronto”.

O’Ward tomará el volante del MCL39 en la FP1 del viernes 24 de octubre, como parte del programa de pruebas para jóvenes pilotos que exige la Fórmula 1.

Fecha y hora de la PL1 del GP de México 2025 ¿Cuándo? Viernes 24 de octubre 2025

Viernes 24 de octubre 2025 ¿A qué hora? De 12:30 a 13:30 horas (Tiempo del centro de México)

De 12:30 a 13:30 horas (Tiempo del centro de México) ¿En dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez ¿Dónde verlo? DAZN y F1TV Pro

Aún no se ha confirmado si reemplazará a Lando Norris o Oscar Piastri; sin embargo, su participación servirá para seguir acumulando experiencia dentro de la categoría reina del automovilismo.

Pato O’Ward, un mexicano constante en el entorno McLaren

Desde 2021, el piloto originario de Monterrey, Nuevo León, forma parte del entorno de McLaren, participando en sesiones de simulador y pruebas de jóvenes pilotos en Abu Dabi.

Además, es piloto reserva del equipo en Fórmula 1 y como figura clave de Arrow McLaren en la IndyCar Series, donde ha tenido un desempeño destacado en la presente temporada.

Su regreso al volante en el Gran Premio de México 2025 refuerza la confianza que McLaren mantiene en su talento y en su capacidad técnica.

“Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa del equipo. Estoy deseando volver este año y trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo”, expresó O’Ward en declaraciones compartidas por McLaren el pasado mes de mayo.

Además compartió un breve mensaje en las redes sociales de McLaren en el que dijo que será un “fin de semana emocionante”.

El respaldo de McLaren y la expectativa de los fans

El director del equipo Andrea Stella destacó la importancia del mexicano dentro del proyecto:

“Pato continúa impresionando con su trabajo en IndyCar y su aporte técnico es importante para el desarrollo del equipo. Será una buena oportunidad para que vuelva a familiarizarse con el coche y las condiciones del circuito mexicano”, comentó el ingeniero italiano.

La participación de O’Ward llega en una temporada particular para el automovilismo nacional, ya que no hay pilotos mexicanos titulares en la Fórmula 1 tras la ausencia de Sergio “Checo” Pérez, quien se espera regrese a la parrilla el próximo año con Cadillac Racing.

Fechas del Gran Premio de México 2025

El Gran Premio de México 2025 se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.