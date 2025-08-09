Pato O’Ward largará desde la P1 en el Gran Premio de Portland

GENERANDO AUDIO...

Pato O’Ward consigue la ´pole position´. Foto: Foto

En la jornada de clasificación para el Gran Premio de Portland, Christian Lundgaard marcó el mejor tiempo y se hizo acreedor al NTT P1 Award con un registro de 58.3939 segundos. No obstante, debido a un cambio de motor no aprobado, recibió una penalización de seis posiciones en la parrilla y será relegado al séptimo lugar al iniciarse la carrera.

Como resultado, Pato O’Ward, quien registró el segundo mejor tiempo (58.5343 segundos), heredará oficialmente la pole position y liderará la salida de este domingo. Felix Rosenqvist, que clasificó tercero, saldrá desde la segunda posición.

Durante la sesión Fast Six, Álex Palou cometió un error en la última curva, lo que le hizo perder tiempo, tocar la barrera de neumáticos y ser relegado al sexto puesto de salida.

Con esta reorganización en la parrilla de salida, el piloto mexicano Pato O’Ward partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Portland. La carrera es una de las citas importantes dentro del calendario de la IndyCar 2025 y representa una oportunidad estratégica para todos los pilotos involucrados.

Este cambio en la parrilla es significativo para el piloto mexicano, ya que el circuito de Portland ofrece ventajas estratégicas a quien parte desde la primera posición. La pista, con su trazado técnico y pocas zonas de adelantamiento, suele favorecer a quienes logran mantener un ritmo constante y una buena gestión de neumáticos.

Para O’Ward, largar primero representa una oportunidad clave en su lucha por el campeonato, en una temporada marcada por la competitividad entre varios pilotos, cada punto es decisivo, y comenzar en la punta puede marcar la diferencia en el resultado final.

El equipo Arrow McLaren, al que pertenecen tanto O’Ward como Rosenqvist, logró colocar a sus dos autos en la primera fila, un logro que refleja el buen desempeño técnico y estratégico de la escudería durante el fin de semana.

La carrera del domingo promete ser intensa desde la primera vuelta, comenzará a las 13:22 horas tiempo del centro de México. La curva uno del circuito, conocida por ser escenario de múltiples incidentes en el pasado, será un momento crítico en el que O’Ward deberá defender su posición ante rivales directos que buscarán capitalizar cualquier oportunidad.

El Gran Premio de Portland se disputará sobre 110 vueltas, en las que la gestión de combustible, las estrategias de parada y la capacidad de mantenerse alejado de los problemas en pista serán determinantes para definir al ganador. Con O’Ward al frente y un grupo de competidores experimentados acechando, el espectáculo está garantizado.