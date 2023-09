Patri Guijarro y Mapi León abandonan concentración de la selección de España

Patri Guijarro y Mapi León llegaron a un acuerdo con la Federación. Foto: AFP

Patri Guijarro y Mapi León abandonaron este miércoles la concentración de la selección española femenil, que inició su preparación en Valencia para su partido de Liga de Naciones contra Suecia, tras el acuerdo al que las jugadoras llegaron de madrugada con la Federación y el gobierno español para hacer cambios en el ente federativo.

“Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir ‘ahora vuelves’, no, esto es un proceso”, dijo Mapi León a los medios a la salida del hotel de concentración.

“Es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro personalmente estar aquí, obviamente, mentalmente no estás para poder estar”, añadió por su parte Patri Guijarro.

Ambas jugadoras formaron parte del grupo de 15 jugadoras que hace un año ya habían renunciado a ir con la selección mientras no hubiera cambios en la estructura y los métodos de trabajo del combinado nacional, por lo que tampoco fueron al Mundial de Australia, donde España se proclamó campeona por primera vez en su historia.

El posterior beso forzado del presidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales a Jenni Hermoso provocó un escándalo mundial y un nuevo impulso para las 23 campeonas del mundo para pedir cambios.

Convocadas la mayoría de ellas por la nueva seleccionadora Montse Tomé para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza, pese a declararse no seleccionables, jugadoras, RFEF y gobierno español llegaron a un acuerdo en la madrugada del jueves para atender las demandas de cambio de las futbolistas más allá de la dimisión de Rubiales y del cese del seleccionador Jorge Vilda.

“Estamos contentas porque es verdad que se están haciendo cambios, y en esto estamos apoyando totalmente a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera todo este tiempo”, precisó Mapi León.

De madrugada, el secretario de Estados para el Deporte, Víctor Francos, anunció que se había llegado a una serie de acuerdos con las jugadoras, añadiendo que 21 de las 23 convocadas habían decidido seguir, dejando claro que Mapi León y Patri Guijarro, las dos jugadoras que decidieron salir, no serían sancionadas.

“Las jugadoras nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos en la RFEF y la Federación se ha comprometido que esos cambios se van producir de forma inmediata”, añadió el secretario de Estado.

Cambios en la Federación y la selección de España

Según la prensa española, uno de estos cambios inmediatos podría ser la salida del secretario general, Andreu Camps, estrecho colaborador de Rubiales.

También se especuló con el futuro de la seleccionadora, antigua mano derecha de Vilda, pero el presidente del comité femenino de la RFEF, Rafael del Amo, aseguró en la madrugada del jueves que “Tomé sigue de entrenadora porque no ha habido ningún problema con ella”.

Se creará una comisión tripartita con el Consejo Superior de Deportes, las jugadoras y la Federación para hacer un seguimiento de estos acuerdos, que apaciguan la situación tras una convocatoria había sido vista por la mayoría de las seleccionadas como una coacción bajo pena de sanción.

“Podemos ya anunciar que el inicio del camino hacia la solución se ha empezado con paso firme”, dijo este jueves el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Las jugadoras harán su primer y único entrenamiento en España de cara al partido del viernes contra Suecia en Gotemburgo en la tarde de este miércoles, en una preparación contrarreloj para unos encuentros de Liga de Naciones, en el inicio del camino de La Roja hacia la que sería su primera presencia en unos Juegos Olímpicos, en París 2024.