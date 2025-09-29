GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

Patricio Toledo, histórico exarquero de Universidad Católica, sufrió un infarto agudo al miocardio este domingo durante su partido homenaje en el Claro Arena de Santiago, Chile. De acuerdo con el propio equipo de futbol, el jugador fue reanimado exitosamente tras una atención oportuna y ya se recupera en la Clínica Universidad de los Andes.

Tras varios minutos con el diagnóstico reservado, tras su desvanecimiento en la cancha, los asistentes al juego “Adiós Capitanes” de Los Cruzados, rompieron en aplausos al enterarse de que el guardameta se encontraba bien.

¿Qué le pasó al exportero Patricio Toledo?

Apenas llevaba 11 minutos el partido en su honor “Adiós Capitanes” en el Claro Arena de la capital chilena, cuando el exportero Patricio Toledo se desvaneció bajo el arco, recibiendo asistencia médica, y siendo reanimado exitosamente tras el paro cardiorrespitatorio que sufrió en la cancha.

Después, fue traslado de emergencia a la Clínica Universidad de los Andes, donde lo intervinieron de emergencia para desobstruir la arteria que provocó el evento, mientras su estado se reporta delicado pero controlado.

“El diagnóstico de esta muerte súbita recuperada fue producto de un infarto agudo al miocardio, que se identificó, gracias a Dios, rápidamente. Ello motivó que el paciente fuera trasladado con premura a nuestra Unidad de Hemodinamia, donde se realizó el procedimiento. Queremos contarles que el procedimiento se realizó con éxito”, informó Francisco Espinoza, director médico del centro asistencial.

Sin embargo, mientras el exjugador ya fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, aún no se sabe cuánto tiempo permanecerá internado, toda vez que los médicos afirman que podrían ser al menos 72 horas para descartar nuevos eventos.