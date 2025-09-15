Pedro Sánchez respalda protestas propalestinas en Vuelta a España, pide excluir a Israel de competiciones

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes invadieran la calle durante la última etapa de la Vuelta a España.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reafirmó su “admiración” por los manifestantes propalestinos que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España en Madrid este domingo. El mandatario también sugirió excluir a Israel de todas las competiciones deportivas internacionales “hasta que no cese la barbarie”.

“Sentimos una profunda admiración por nuestros ciclistas, pero también por una sociedad civil que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica”, dijo el presidente este lunes ante diputados, defendiendo a quienes protestaron contra el equipo Israel-Premier Tech durante varias etapas del recorrido.

Manifestantes en la Vuelta a España.

Sánchez compara a Israel con Rusia y pide sanciones deportivas

Sánchez comparó la situación con la de Rusia, que también ha sido vetada de muchas competiciones, y declaró que “hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional”.

La etapa final de la Vuelta a España fue suspendida parcialmente luego de que manifestantes invadieran el circuito en el centro de Madrid. A lo largo del evento, activistas propalestinos realizaron acciones similares en otras jornadas, provocando retrasos, caídas y la necesidad de recortar varias etapas.

Las encontradas respuestas ante las manifestaciones en la Vuelta a España

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó a Pedro Sánchez de haber “alentado a los manifestantes” y calificó a su gobierno como “una vergüenza para España”. Las relaciones bilaterales se han deteriorado desde que España reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2024, aumentando la presión internacional sobre el ejecutivo de Netanyahu.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, planteó que España debería boicotear el Festival de Eurovisión si Israel participa en el concurso.

Las críticas también llegaron desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), acusó al Gobierno de haber permitido “un ridículo internacional televisado en todo el mundo”.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que representa a unas 45 mil personas, también alzó la voz este lunes. En un comunicado, condenaron lo ocurrido y advirtieron que “cualquier permisividad frente a la violencia constituye un retroceso democrático y un grave riesgo para la cohesión social”, calificando como “intolerable” que se justifiquen los hechos y se alimente la hostilidad contra la comunidad judía.

Preocupación por otros eventos internacionales

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, calificó como “absolutamente inaceptable” lo que ocurrió el domingo en Madrid.

También dijo estar preocupado por el futuro de otros eventos internacionales en España.

Con la salida del Tour de Francia 2026 prevista desde Barcelona, Guillén aseguró que “no quiero especular, pero las organizaciones internacionales tendrán que pensar en soluciones” para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.