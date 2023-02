Un partido de la NBA terminó con cinco jugadores expulsados, después de que en la duela se registrara una monumental pelea entre jugadores de Orlando Magic y los Minnesota Timberwolves.

Las hostilidades en el Target Center de Minneapolis se desataron en el tercer cuarto, a raíz de un enfrentamiento cerca de la banda entre Austin Rivers de los Timberwolves y Mo Bamba de Orlando Magic.

Austin Rivers, escolta de los Timberwolves e hijo del técnico Doc Rivers (Sixers), se encaró con Bamba, que estaba sentado en el banquillo de los Magic, tras un intercambio de palabras.

El pívot, de 2.13 metros de altura, se levantó de su asiento de inmediato frente a Rivers (1.93m) y ambos se enzarzaron a golpes dentro de la pista, mientras llegaban corriendo compañeros de ambos equipos y miembros de seguridad trataban de separarlos.

Además de Bamba y Rivers, los árbitros expulsaron también al base Jalen Suggs, por los Magic, y al alero Taurean Prince y el ala-pívot Jaden McDaniels por los Timberwolves.

Ya en la sala de prensa, Rivers declaró que Bamba le lanzó comentarios irrespetuosos desde el banquillo tras fallar un triple desde una posición clara.

“No voy a revelar lo que dijo, pero no me gustó la forma en que me habló. No había ninguna razón, no lo conozco personalmente. En la siguiente jugada le pedí que fuera respetuoso. Yo no quiero hacerme el tipo duro pero tampoco voy a dejar que nadie me falte al respeto”.

Austin Rivers.