Penta buscará su primer título en la WWE: ¿cuándo y dónde verlo?

GENERANDO AUDIO...

Penta buscará su primer título este lunes. Foto: GettyImage

El luchador mexicano Penta Zero Miedo buscará su primer título en la WWE este lunes cuando se lleve a cabo un nuevo capítulo de Raw desde Escocia.

El originario de Ecatepec, Estado de México, se enfrentará a Bron Breakker por el campeonato intercontinental de la WWE.

Cuándo y dónde ver a Penta en la WWE ¿Cuándo? Lunes 24 de marzo de 2025

Lunes 24 de marzo de 2025 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? OVO Hydro Arena, Escocia

OVO Hydro Arena, Escocia ¿Dónde verlo? Netflix

Está será la primera pelea titular de Penta desde su debut el pasado 13 de enero cuando derrotó a Chad Gable.

Luego de que Penta Zero Miedo y Bron Breakker se encararon en la última emisión de RAW, los fans se quedaron con ganas de verlos pelear en el cuadrilátero.

Así retó Penta a Bron Breakker

El mexicano tuvo una brillante actuación en el Monday Night Raw en Bruselas, Bélgica, donde derrotó a Ludwig Kaiser en una lucha sin restricciones, en la que aparecieron todo tipo de castigos, luciéndose con el Mexican Destroyer y el Penta Driver.

Al finalizar la batalla, el luchador de Ecatepec tomó el micrófono para lanzar el reto ante el entusiasmo de los aficionados.

“Gracias Bruselas, los amo. La nueva era de Penta está aquí, pero no solamente en Europa, en cada continente del mundo. ¿Qué es lo que sigue para Penta? Escuchen bien… ¡el Campeonato Intercontinental!”, mencionó Penta.

“Quiero decir algo, esto es para ti (Bron Breakker): No me importa lo que tenga que hacer, te prometo que… ¡Te voy a romper tu madre! ¿Y saben por qué? ¡Porque yo soy Penta el Zero Miedo!”, agregó, como lo retomó Claro Sports.

En caso de que el peleador mexicano consiga arrebatarle el título al hijo del mítico Rick Steiner, llegaría a Wrestlemania 41 como vigente campeón.

Además de sus grandes actuaciones en el ring, la mercancía de Penta Zero Miedo es la que lidera las ventas en la tienda en línea de la WWE.

A raíz de esto, el luchador mexicano fue nominado al premio Superestrella Revelación del año y el ganador se dará a conocer el 20 de abril.

La cartelera también tendrá a Cody Rhodes Campeón Indiscutible de WWE y John Cena de cara a su pelea en Wrestlemania, mientas que Lyra Valkiria expondrá el Campeonato Intercontinental Femenino ante Raquel Rodríguez.