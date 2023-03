Perú vs. Marruecos: cómo verlo en vivo por Claro Sports

يواجه المنتخب الوطني وديا منتخب البيرو يوم غد بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد



Second friendly game for our Atlas Lions tomorrow against Peru 🇵🇪#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/E6sklgWOUY