Piastri se escapa en el campeonato y Hadjar logra su primer podio en el GP de Países Bajos

El australiano sumó su séptimo triunfo de la temporada | Reuters

El Gran Premio de Países Bajos dejó un espectáculo impredecible en Zandvoort. Oscar Piastri firmó su séptima victoria de la temporada y amplió a 34 puntos su ventaja en el campeonato, en una jornada de contrastes: dominio de McLaren por momentos, un abandono doloroso de Lando Norris y una sucesión de incidentes que marcaron el destino de Ferrari y de varios protagonistas. La nota histórica la puso Isack Hadjar, que logró el primer podio de su carrera con los Racing Bulls tras una qualy impecable y una gran actuación defensiva, levantando la mano para un asiento en Red Bull el próximo año.