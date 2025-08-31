Próximos partidos
Piastri se escapa en el campeonato y Hadjar logra su primer podio en el GP de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos dejó un espectáculo impredecible en Zandvoort. Oscar Piastri firmó su séptima victoria de la temporada y amplió a 34 puntos su ventaja en el campeonato, en una jornada de contrastes: dominio de McLaren por momentos, un abandono doloroso de Lando Norris y una sucesión de incidentes que marcaron el destino de Ferrari y de varios protagonistas. La nota histórica la puso Isack Hadjar, que logró el primer podio de su carrera con los Racing Bulls tras una qualy impecable y una gran actuación defensiva, levantando la mano para un asiento en Red Bull el próximo año.