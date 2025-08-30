¡Piastri vence a Norris! El piloto australiano derrota a su compañero de McLaren para quedarse con la pole en Zandvoort

GENERANDO AUDIO...

Piastri, poleman para el GP de Países Bajos. | Reuters.

La emoción de la Fórmula 1 se reavivó en Zandvoort tras el receso de verano con una clasificación sumamente cerrada, donde Oscar Piastri aseguró la pole position al superar por solo 0.012 segundos a su compañero Lando Norris. El resultado selló el dominio de McLaren, que repitió el 1-2 visto en las prácticas y alimentó la intensa batalla interna por el liderato del campeonato. En contraste, Max Verstappen no pudo igualar el rendimiento de los autos de Woking y arrancará desde la tercera posición, con las limitadas opciones de adelantamiento que impone el desafiante circuito neerlandés. Lee la nota completa.