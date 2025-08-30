Próximos partidos

¡Piastri vence a Norris! El piloto australiano derrota a su compañero de McLaren para quedarse con la pole en Zandvoort

| 08:33 | Gael González Flores | Claro Sports
Oscar Piastri se convirtió en el poleman del GP de Países Bajos tras terminar por delante de su compañero Lando Norris.
Piastri, poleman para el GP de Países Bajos. | Reuters.

La emoción de la Fórmula 1 se reavivó en Zandvoort tras el receso de verano con una clasificación sumamente cerrada, donde Oscar Piastri aseguró la pole position al superar por solo 0.012 segundos a su compañero Lando Norris. El resultado selló el dominio de McLaren, que repitió el 1-2 visto en las prácticas y alimentó la intensa batalla interna por el liderato del campeonato. En contraste, Max Verstappen no pudo igualar el rendimiento de los autos de Woking y arrancará desde la tercera posición, con las limitadas opciones de adelantamiento que impone el desafiante circuito neerlandés. Lee la nota completa.

Monterrey golea al Puebla y mantiene el paso de superlíder

Deportes

Monterrey golea al Puebla y mantiene el paso de superlíder

Alcalde reacciona a polémica por América vs Pachuca a puerta cerrada

Deportes

Alcalde reacciona a polémica por América vs Pachuca a puerta cerrada

El campeón Toluca derrota a San Luis y se reencuentra con al victoria en el torneo

Deportes

El campeón Toluca derrota a San Luis y se reencuentra con al victoria en el torneo