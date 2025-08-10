GENERANDO AUDIO...

Connor Zilisch. Foto: AFP

El piloto Connor Zilisch fue trasladado a un hospital luego de sufrir una fractura de clavícula al caer de su auto en Victory Lane, momentos después de conquistar la carrera de la Nascar Xfinity Series este sábado 9 de agosto en Watkins Glen International, informó la página oficial de la Nascar.

El piloto de 19 años lideró 60 de las 82 vueltas de la Misión 200, logrando su sexta victoria de la temporada y rompiendo el empate en la clasificación con su compañero Justin Allgaier. Sin embargo, su celebración se vio interrumpida cuando cayó repentinamente al suelo al descender de su Chevrolet No. 88 de JR Motorsports.

El personal médico lo colocó en una camilla y lo trasladó en ambulancia, mientras que la transmisión de CW reportó que estaba consciente y hablando con la tripulación de seguridad. Posteriormente, JR Motorsports informó que Zilisch había sido dado de alta, y el propio piloto confirmó en redes sociales la fractura y agradeció la rápida atención recibida.

Debido a la lesión, Zilisch se perderá la carrera de la Nascar Cup Series de este domingo en Watkins Glen. Trackhouse Racing anunció que retiraba la inscripción de su Chevrolet, deseándole una pronta recuperación.

En su año de novato, Zilisch lidera la Serie Xfinity en victorias y puntos. La temporada también ha estado marcada por otra lesión sufrida en abril, cuando un accidente en Talladega lo dejó con problemas en la espalda baja, obligándolo a ausentarse de una carrera en Texas, donde Kyle Larson tomó su lugar y ganó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]