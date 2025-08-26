Pilotos confirmados F1 2026: Checo Pérez vuelve a la máxima categoría

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez y Valtteri Bottas son nuevos pilotos de Cadillac | @escuderiatelmex

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 dio un giro clave rumbo a la temporada 2026. Tras varios meses de rumores, Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como los nuevos pilotos de Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría del automovilismo. Con este anuncio, la parrilla comienza a definirse y se cierra uno de los asientos más codiciados que seguía libre.

Así, Checo Pérez asegura un lugar en la F1 2026. Si quieres consultar la lista completa de pilotos confirmados para la próxima temporada, haz clic aquí.