Pilotos de la F1 se pasean por la CDMX: así se vivió su llegada a la capital

GENERANDO AUDIO...

CDMX se llenó de adrenalina con la llegada de los pilotos de F1 Foto: Claro Sports

La Ciudad de México (CDMX), se llenó de adrenalina con la llegada de los pilotos de la F1 que competirán en el Gran Premio de México 2025.

Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alex Albon y Pierre Gasly compartieron su entusiasmo por correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante este fin de semana en la capital.

Franco Colapinto: un argentino muy charro

El piloto argentino, Franco Colapinto, del Alpine F1 Team, fue recibido con entusiasmo por los fanáticos en su llegada a la capital.

En un evento de Renault, Colapinto agradeció el cariño del público mexicano y destacó el vínculo emocional que tiene con la marca.

“Sé que me quieren mucho. Creo que más no se puede. Muchas gracias, es un placer estar acá”, dijo el argentino, quien usó un sombrero de charro para celebrar el inicio del fin de semana del Gran Premio.

El piloto recordó que creció rodeado de autos Renault y que volver a competir con una escudería vinculada a esa marca representa algo muy especial para él.

“El año pasado competí con Williams, pero no tuve la oportunidad de convivir con los fans como ahora. Este evento me permite sentir su energía y apoyo”, comentó.

Colapinto reconoció que 2025 ha sido una temporada complicada, pero aseguró que seguirá trabajando para mejorar.

“No estamos teniendo el mejor de los momentos por ahora con el equipo, pero confío en que vamos a tener mejores. Junto a todos los aficionados vamos a seguir empujando desde nuestro país y para unir a toda Latinoamérica”, concluyó.

Carlos Sainz y Alex Albon: Williams llega motivado

El español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon, pilotos de Williams, se reunieron con los medios en una conferencia organizada por Puma, donde compartieron sus sensaciones antes del Gran Premio.

Sainz recordó con emoción su triunfo en México el año pasado, al que calificó como la mejor victoria de su carrera.

“Tengo recuerdos de aquí de México el año pasado y creo que fue mi mejor victoria en Fórmula 1. Recuerdo muy bien ese día y cómo se siente ser el mejor del mundo por un día. Solo quiero sentirlo de nuevo, quiero seguir teniendo esos sentimientos y eso es lo que me mantiene hambriento y vivo”, aseguró.

El madrileño habló también de su motivación diaria para mantenerse en la élite.

“Siempre tengo ese objetivo en mente de convertirme en un mejor piloto y atleta y eso es lo que me da la voluntad de despertar a las 7 de la mañana para ir a entrenar, hacer mis 2-3 horas de ciclismo, hacer mi sesión de levantamiento de pesas, viajar por todo el mundo. Tengo que tener un objetivo en la vida y para mí ser la mejor versión de mí mismo, y ganar el campeonato mundial, es lo que me mantiene vivo”, agregó.

Por su parte, Alex Albon destacó el impacto positivo que ha tenido la llegada de Sainz al equipo británico.

“Con la llegada de Carlos se ha visto un ‘boom’ en Williams. Él te va a decir que no porque es muy humilde, pero ahora se ve a más personas con los colores del equipo, la ropa, pancartas y más apoyo. Sentir eso es vital para nosotros”, dijo.

Albon, quien ocupa el octavo lugar del campeonato, reiteró su objetivo personal: conseguir su primera victoria en la Fórmula 1.

“Tengo mis resultados y todavía me gustaría convertirme en ganador de una carrera de Fórmula 1; todavía quiero convertirme en campeón mundial y no voy a parar de intentarlo hasta que me retire”, afirmó.

Pierre Gasly: “México es simplemente increíble”

El francés Pierre Gasly, también piloto de Alpine, disfrutó de una convivencia con sus seguidores en una tienda del Estado de México, donde destacó la energía de los fans mexicanos.

“Creo que los fans mexicanos son prácticamente los mejores en términos de energía que obtenemos en la pista. Es absolutamente increíble. Como, ya sabes, los desfiles que hacemos antes de que comience la carrera, especialmente cuando llegamos a la sección del estadio, el ruido te hace sentir la piel de gallina por todos los fans gritando… es una experiencia única. Aquí todo el mundo es muy amable y hay como una energía positiva acerca de, ya sabes, los mexicanos en general. Tengo algunos amigos aquí y todos tienen una energía muy positiva y eso me gusta mucho”, aseguró Gasly para Claro Sports.

Reconoció que Alpine vive una temporada difícil, pero confía en dar un buen espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Obviamente, este año estamos teniendo una temporada muy difícil con Alpine y decidimos centrar todo en 2026. Así que, el coche de este año no es muy competitivo, digamos, pero, aun así, vamos a dar lo mejor de nosotros y espero que podamos estar en las luchas y conseguir un buen resultado”, mencionó.

Gasly también celebró el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la F1 con Cadillac en 2026.

“Creo que es fantástico que Checo esté de vuelta en la parrilla el próximo año. Es alguien con mucha experiencia. Ha sido ganador de carreras y tiene millones y millones de fans. Así que sí, estoy muy feliz por todos los mexicanos y toda la gente que lo apoya, de que va a estar de vuelta.”, apuntó.

El francés recordó un momento especial en México, cuando desfiló detrás del tapatío en una vuelta de presentación.

“Hice la vuelta de desfile en el coche detrás de Checo y para mí fue una locura. Nunca había visto tanta gente apoyando y gritando por un solo chico”, recordó.

Gasly ocupa el lugar 17 del campeonato con 20 puntos y aseguró que su favorito para llevarse el título este año es Max Verstappen, quien pelea de cerca con Oscar Piastri por el liderato.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

México vibra con la F1

Con la llegada de los pilotos, la Ciudad de México se llenó de color y emoción rumbo al Gran Premio de México 2025.

Eventos, firmas de autógrafos y encuentros con los fans marcaron el inicio de un fin de semana en la que la pasión por la velocidad toma las calles de la capital.