Pilotos veteranos: la respuesta al reto de un Cadillac que parte desde cero

Sergio “Checo” Pérez fue confirmado como piloto de Cadillac en Fórmula 1, escudería que debutará en la máxima categoría con un motor Ferrari debido a que aún no cuenta con su propia unidad de potencia de General Motors. El anuncio desató euforia entre la afición mexicana, que celebra el regreso del tapatío a las pistas.

La decisión de Cadillac fue respaldada por expertos como Ramón Barrenechea, quien destacó que la apuesta por pilotos veteranos como Checo Pérez y Valtteri Bottas responde a la necesidad de experiencia en el desarrollo de un auto completamente nuevo. Con su trayectoria, ambos podrán aportar conocimiento clave para ajustar el monoplaza en su primera temporada.

Checo Pérez y Cadillac apuestan por experiencia en Fórmula 1

Según Barrenechea, Cadillac eligió a pilotos consolidados porque un novato de Fórmula 2 no tendría las herramientas necesarias para guiar la evolución de un coche que aún es una incógnita. Checo Pérez, con más de 250 Grandes Premios y seis victorias, está dentro del top 10 de pilotos con más participaciones en la historia de la F1.

La escudería estadounidense competirá con unidad de potencia Ferrari en su primer año. Aunque se espera que peleen en la parte baja de la tabla, Pérez aclaró que su meta inicial será entrar en los puntos, no lograr victorias inmediatas. El contrato del mexicano con Cadillac será por dos años, con opción a extenderse a un tercero.

El especialista subrayó que el reto de Cadillac será ir construyendo paso a paso. “No califiquen a Checo por su primer año, el verdadero desempeño se medirá a partir del segundo”, afirmó. Además, resaltó el valor de que México tenga a un piloto en un campeonato donde solo existen 22 lugares en todo el mundo.

Checo Pérez ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles 27 de agosto a las 10:30 de la mañana, la cual podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.