‘Piojo’ Herrera se engancha e insulta aficionado que pide su salida de Tijuana: “Fuera tú, ching…”

¡Una nueva polémica de Miguel “Piojo” Herrera con Xolos! – Foto: Cuartoscuro

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de Xolos de Tijuana, se encaró e insultó a un aficionado que pidió a gritos su salida del club fronterizo. Al final del encuentro en el Estadio Caliente, en el que su equipo empató con Querétaro, el director técnico mexicano protagonizó este polémico momento.

“Piojo” Herrera insulta a aficionado en Tijuana

Al termino del juego entre Xolos y Gallos por la jornada 6, la afición le reprochó el resultado a “Piojo” Herrera. Los seguidores del cuadro fronterizo pidieron su salida, hecho que molestó al técnico y los insultó.

En un video que circula en redes sociales se observa al estratega caminando rumbo a los vestidores, cuando los aficionados gritanban “Fuera Piojo” a lo que le respondió: “Fuera tú, ching*da madre”.

Ver más "Fuera tu chingada madre" Frases inmortales Miguel "el Piojo" Herrera a la afición.



Supongo que también lo van a castigar como a Ivan Alonso de Cruz Azul No???



Ah no, esperen 🤔 Como Xolos es de grupo Caliente, principal patrocinador de la Liga pues igual y no lo ven tan… pic.twitter.com/BaYpMyUnFR — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) February 10, 2024

Miguel “Piojo” Herrera acumula 3 puntos de 18 disponibles en el Clausura 2024, producto de tres empates y tres derrotas en el arranque del campeonato.

La gestión del entrenador mexicano con Xolos se resume en 7 victorias, 7 empates y 17 derrotas, en tres torneos en el banquillo.

No es la primera polémica de “Piojo” en el torneo

Miguel Herrera, director técnico de los Xolos de Tijuana, e Iván Alonso, directivo deportivo del Cruz Azul, protagonizaron un altercado después del juego entreambas escuadras por la jornada 4.

Ver más Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

El uruguayo lo encaró y le señaló: “No tienes respeto para la gente. No tienes respeto”. A lo que Miguel le reviró: ¿Qué te dije? ¿Qué te dije?”.

El directivo enojado le continuó diciendo: “ A mi no me conoces. Vení, vamos a hablar”. Cosa que calentó al técnico de los Xolos y no aceptó la propuesta. “ yo no te falté al respeto”.

Al director deportivo de La Máquina lo sancionaron con un mes de inactividad en su cargo, mientras que al “Piojo” le impusieron una sanción económica.