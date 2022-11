Entre lágrimas, Piqué dice adiós al futbol, así fue su despedida

El defensa Gerard Piqué se despidió del futbol. Foto: AFP

El defensa Gerard Piqué se despidió este sábado de manera definitiva de su afición del Camp Nou como jugador con una dulce victoria de su equipo ante el Almería, por 2-0 en la 13ª jornada de LaLiga.

El central del Barcelona, Gerard Piqué, se despidió del futbol entre lágrimas en medio de un estadio que lo ovacionó, tras anunciar el jueves pasado que colgaba las botas.

En el minuto 83 llegó el momento más emotivo del partido, cuando Piqué fue sustituido abrazó a sus compañeros y alzó los brazos despidiéndose de sus hinchas con lágrimas en sus ojos antes de salir de un estadio en el que ha visto la mejor versión de los uno de los mejores zagueros de la historia del club catalán y los últimos años.

Fue sustituido en medio de una estruendosa ovación de los culés. Ya, en el banquillo, uno tras otro. Piqué saludó a los jugadores de manera cariñosa en el partido que cierra una etapa de su vida.

“En la vida, cuando te haces grande, te das cuenta que querer es dejar marchar. Es el momento de dejarnos un espacio, un poquito de aire. Estoy convencido de que, en un futuro, volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui con 17 años y volví. Aquí nací, he vivido aquí y moriré aquí“, declaró Piqué en micrófono en mano y llorando ante decenas de miles de hinchas congregados en el estadio .

Adiós a Piqué

Piqué deja el plano deportivo como ganador de 30 trofeos con la camiseta del Barcelona, entre ellos tres Champions y ocho Ligas.

El propio jugador ya había advertido en 2019 que “si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tendré ningún problema en irme antes”.

Fiel a su palabra, su caída de rendimiento, a sus 35 años, le lleva a dar un paso, que también supondrá un alivio para las arcas del club.

Al tema deportivo se unen los difíciles meses vividos por Piqué fuera de los terrenos de juego con su mediática separación de la cantante colombiana Shakira, con la que tiene dos hijos.

Piqué se va, pero nunca ha escondido su deseo de ser presidente del Barcelona algún día y como advirtió en su vídeo de despedida “tarde o temprano, volveré”.