Plantilla de Argentina vale casi el doble que la de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

Argentina supera valor de plantilla a la de México de casi el doble. Foto: Getty

La selección Sub-20 de Argentina vale casi el doble que la de México, según cifras del sitio especializado Transfermarkt. Ambos equipos se verán las caras en los cuartos de final del torneo este sábado 11 de octubre en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La base de datos deportiva estima a la plantilla albiceleste en 61.8 millones de euros (más de mil 320 millones de pesos mexicanos), mientras que el combinado mexicano alcanza apenas los 35.2 millones de euros (unos 751 millones de pesos), lo que representa un cifra significativa de diferencia.

Este tipo de torneos no solo son una vitrina para el talento juvenil del mundo, también exponen las diferencias de inversión, formación y proyección internacional entre selecciones que apuntan al alto rendimiento. En ese sentido, Argentina llega con ventaja.

Jugadores más valiosos

En el caso de México, el mediocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders, lidera la lista con un valor de 8 millones de euros, (172 millones de pesos aproximadamente). Le siguen Elías Montiel (5 millones de euros, 107 millones de pesos mexicanos aproximados), Íker Fimbres (3.5 millones de euros, 75 millones de pesos mexicanos aproximados) y Gilberto Mora (4.5 millones de euros, 96 millones de pesos mexicanos aproximados).

Por su parte, Argentina cuenta con una plantilla más equilibrada y con varios jugadores con experiencia en ligas europeas, lo que eleva su valor total y su proyección internacional.

Jugadores como Santino Andino, jugador de Godoy Cruz (5 millones de euros, 107 millones de pesos mexicanos aproximados), Mateo Silvetti del Inter de Miami (5 millones de euros, 107 millones de pesos mexicanos aproximados), Gianluca Prestianni del Benfica (8 millones de euros, 172 millones de pesos aproximadamente), son los referentes y figuras con un valor de mercado más alto.

Ranking global de plantillas

El dominio argentino no se limita a México, Sudamérica encabeza el ranking de los planteles más valiosos del Mundial Sub-20 2025, con Argentina y la eliminada Brasil al frente.

Argentina : 61.8 millones de euros



: 61.8 millones de euros Brasil : 40.9 millones de euros



: 40.9 millones de euros España : 38.4 millones de euros



: 38.4 millones de euros México : 35.2 millones de euros



: 35.2 millones de euros Estados Unidos: 17.9 millones de euros



Esta diferencia refleja la brecha económica y de desarrollo juvenil entre las selecciones, destacando a Argentina como la fábrica de talentos más costosa del torneo.

¿Por qué hay dicha diferencia?

La brecha entre ambos equipos se debe, en gran parte, a la presencia de jugadores argentinos en clubes europeos, así como a un sistema de formación juvenil más consolidado y exportador de talento. México, aunque en crecimiento, aún tiene menos representantes en el fútbol internacional, lo que limita el valor global de su plantilla.

¿Cómo se calcula el valor de un jugador?

El valor de mercado que reporta Transfermarkt no representa un precio de venta real, sino una estimación basada en diversos factores como la edad del jugador, su posición, rendimiento en competiciones, experiencia internacional y duración de su contrato.

Este cálculo permite comparar el potencial y la proyección de jóvenes talentos a nivel mundial.

Además, Transfermarkt considera las transferencias recientes de jugadores similares y la opinión de expertos para establecer su valor. Por eso los montos reflejan más el interés y la proyección del jugador que una cifra de compraventa definitiva.

Ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025, el sábado 11 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago, Chile. Este partido no solo definirá quién avanza a semifinales, sino que también será una prueba del nivel de competitividad de sus jóvenes promesas frente a un rival económicamente más valorizado.