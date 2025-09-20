¡Plata para Alegna González! La atleta mexicana destaca en la marcha 20km de Tokyo 2025

GENERANDO AUDIO...

Alegna González celebra la medalla de plata en Tokyo 2025 | Reuters

México vuelve a celebrar en el Mundial de Atletismo de Tokyo 2025, luego de que Alegana González ganó la medalla de plata dentro de la prueba de marcha de 20 kilómetros femenil, consiguiendo un nuevo récord de la región, con lo que subió al podio mundial por primera vez en su carrera, solo detrás de la española María Sánchez y por delante de la japonesa Nanako Fujii.

