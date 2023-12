Playoffs de la Europa League: Feyenoord vs Roma y Milan vs Rennes; y todos los duelos

El sorteo de los playoffs de la Europa League se llevó a cabo en Suiza. Foto: AFP

El sorteo de las eliminatorias de playoffs de la Europa League 2023-24, que se celebró este lunes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, dejó cruces interesantes como el Feyenoord de Santi Giménez contra la Roma y Milan vs Rennes, entre otros.

Tras el sorteo se define el camino hacia la final que se hará en la Dublin Arena de Irlanda con los playoffs que se jugarán con encuentros de ida y vuelta donde se enfrentarán los ocho segundos de la fase de grupos de la Europa League contra los ocho terceros de la fase de grupos de la Champions League.

Sin duda, el Milan es uno de los candidatos al título pero deberá pasar esta ronda de playoffs previa al cruce de octavos de final, en un duelo contra un Rennes que fue segundo en el Grupo F y sólo perdió, en ambos partidos, contra el líder; el Villarreal (que espera rival para los octavos de final).

La mano inocente del sorteo fue el exjugador Julien Escudé, dos veces ganador de la competición con el Sevilla, que deparó además choques entre Lens vs Friburgo, Benfica vs Toulouse, además de un Shakhtar Donetsk vs Marsella que es también de los más igualados sobre el papel.

El Young Boys suizo se las verá con el Sporting de Portugal, mientras que el Braga enfrentará al Qarabag y el Galatasaray se verá la cara con el Sparta de Praga.

Playoffs de la Europa League 2023-24:

Feyenoord (NED) vs Roma (ITA)

Milan (ITA) vs Rennes (FRA)

Lens (FRA) vs Friburgo (ALE)

Young Boys (SUI) vs Sporting CP (POR)

Benfica (POR) vs Toulouse (FRA)

Braga (POR) vs Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR) vs Sparta de Praga (CZE)

Shakhtar Donetsk (UCR) vs Marsella (FRA)

Los partidos de ida se jugarán el 15 de febrero; la vuelta será el 22 del mismo mes.