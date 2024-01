Playoffs de NFL 2024: así quedan los partidos y horarios rumbo al Super Bowl LVIII

El próximo fin de semana empezarán los playoffs en la NFL. Foto: AFP

Las 18 semanas de la temporada regular 2023 de la NFL terminaron y quedaron listos los 14 equipos que disputarán los playoffs rumbo al Super Bowl LVIII que se realizará 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

En la primera ronda de los playoffs, 12 de esos 14 equipos disputarán seis juegos para ver a los seis invitados que se sumarán a los Baltimore Ravens en la AFC y a los San Francisco 49ers en la NFC que al ser los mejores sembrados en sus sectores se han ganado una semana de descanso.

Las llaves para la Ronda de Comodines de la NFL

Los seis duelos del denominado Super Wild Card Weekend que se llevará a cabo el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de enero y se jugarán en los siguientes horarios.

AFC

• (7) Pittsburgh Steelers vs. (2)Buffalo Bills – Domingo 14 de enero del 2024 – 12:00 pm (hora del centro de México)

• (6) Miami Dolphins vs. (3) Kansas City Chiefs – Sábado 13 de enero del 2024 – 7:15 pm (hora del centro de México)

• (5) Cleveland Browns vs. (4) Houston Texans – Sábado 13 de enero del 2024 – 3:30 pm (hora del centro de México)

• Descansarán durante la Ronda de Comodines: (1) Baltimore Ravens

NFC

• (7) Green Bay Packers vs. (2) Dallas Cowboys – Domingo 14 de enero del 2024 – 3:30 pm (hora del centro de México)

• (6) Los Angeles Rams vs. (3) Detroit Lions – Domingo 14 de enero del 2024 – 7:15 pm (hora del centro de México)

• (5) Philadelphia Eagles vs. (4) Tampa Bay Buccaneers – Lunes 15 de enero del 2024 – 7:15 pm (hora del centro de México)

• Descansarán durante la Ronda de Comodines: (1) San Francisco 49ers

¿Cómo se juega la ronda divisional?

Al igual que en la Ronda de Comodines, se respeta la siembra en la que avanzó cada equipo a la postemporada, además se suman los Baltimore Ravens y San Francisco 49ers, que avanzaron como primeros sembrados de la AFC y NFC, respectivamente.

Ravens y 49ers enfrentarán como locales al sembrado más bajo de los equipos que avancen en la Ronda de Comodines, mientras los sembrados intermedios se enfrentan entre sí en el estadio del equipo avanzó más alto en la clasificación.

El mismo criterio se mantiene para las Finales de Conferencia, donde el equipo mejor sembrado será el local.