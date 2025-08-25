GENERANDO AUDIO...

Camarógrafo irrumpe en US Open; detona furia de Medvedev. FOTO: AFP

El ruso Daniil Medvedev estuvo a punto de cerrar el partido en el tercer set cuando un fotógrafo pisó la superficie de la cancha en busca de mejores tomas. La acción interrumpió el servicio de Benjamin Bonzi y provocó la intervención del juez de silla, Greg Allensworth.

El árbitro determinó que el francés tendría derecho a repetir su primer servicio, lo que desató la molestia inmediata de Medvedev, quien consideraba que debía mantenerse un segundo saque.

Reacción de Medvedev por repetición por ingreso de fotografía

Durante la discusión, que detuvo el juego por seis minutos, el público comenzó a abuchear al ruso. Sin embargo, Medvedev respondió alentando la animosidad de la grada, lo que intensificó el ambiente en el estadio.

“Pensé que estaba perdiendo el partido, no había logrado romperle el servicio en ningún momento. Entonces dije: ‘Bueno, es segundo servicio’, pero le dieron el primero. Me emocioné”, declaró en conferencia de prensa.

El exnúmero uno del mundo aseguró que lo que le molestó no fue la presencia del fotógrafo, sino la decisión arbitral:

“Cada vez que se oye un ruido en la grada entre saques, nunca hay un primer saque. Eso fue lo que me enojó”, afirmó.

Tenista ruso rompe su raqueta

La actitud del ruso tuvo otro episodio cuando al final del partido, el cual perdió, hizo berrinche por el resultado y se desquitó con su raqueta.

En los videos que circulan por redes sociales, se ve muy molesto al tenista, sentado, y descargando su frustración rompiendo su raqueta.

Bonzi acusa exceso del ruso

Por su parte, Benjamin Bonzi consideró que el comportamiento de su rival había “cruzado la línea”:

“Daniil empezó y echó leña al fuego. Se dejó llevar por la multitud, como loco. Nunca vi eso. La regla es la regla: el chico entró a la cancha entre dos saques”, dijo el francés.

Bonzi explicó que la interrupción del camarógrafo no dependía de él y que no se sintió cómodo al sacar en esas condiciones.

La derrota marcó un cierre complicado para Medvedev en los torneos de Grand Slam.

El ruso finaliza 2025 con apenas una victoria en los cuatro majors, reflejando una de sus temporadas más difíciles en el circuito.