¡Polémica! Esgrimista se niega a competir contra atleta trans y la sancionan

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Stephanie Turner, integrante de la Academia de Esgrima de Philadelphia, fue expulsada de un torneo en Estados Unidos después de que se negó a enfrentarse a una competidora transgénero, lo que generó una furia generalizada por parte de personalidades del mundo del esgrima que calificaron la descalificación de Turner como una “injusticia”.

Entre las voces que se levantaron en contra de la expulsión de Turner estuvieron la leyenda del tenis Martina Navratilova, quien escribió en redes sociales:

“¡Esto es lo que pasa cuando las atletas protestan!”, publicó Navratilova en X. “¿Alguien aquí todavía piensa que esto es justo? Estoy furiosa… y qué vergüenza debería darles a @USAFencing, qué vergüenza debería darles por hacer esto. ¡¡¡Cómo se atreven a echar por tierra a las mujeres con las mentiras de género!!!”

Incluso, Navratilova criticó la forma en que los medios abordaron al tema:

“El titular debería ser: Esgrimista descalificada tras negarse a competir contra un hombre (que se identifica como trans)”.

Por su parte, la exesgrimista de la NCAA, Juliana Peceli, escribió en X:

“Como esgrimista retirada de la División 1 de la NCAA, me vi obligada a competir contra hombres que decían ser mujeres. Las atletas dedicamos nuestras vidas a nuestro deporte, solo para que los hombres nos arrebaten nuestros puestos, nuestros títulos y nuestro futuro”.

“Felicitaciones a las mujeres que se niegan a aceptar esta injusticia”, agregó.

¿Qué pasó entre Stephanie Turner y el atleta trans Redmond Sullivan?

Stephanie Turner se negó a competir contra el atleta trans Redmond Sullivan en el torneo Cherry Blossom Open en Maryland el fin de semana pasado, debido a que, según dijo a la cadena de noticias Fox News “la USA Fencing no había escuchado las objeciones de las mujeres con respecto a su política de elegibilidad de género”.

En el video que circula en redes sociales, se observa a Turner preparándose para un duelo, sólo para arrancarse abruptamente la máscara, tirarla a un lado y arrodillarse frente a su oponente, quien no entendía lo que pasaba.

“Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: ‘Lo siento, no puedo hacer esto. Soy mujer, éste es un hombre y éste es un torneo femenino. No voy a esgrimir a esta persona’”, declaró Turner a Fox News sobre su decisión.

“Redmond no me oyó y se me acercó pensando que podría estar lastimada o que no entendía lo que estaba pasando. Me preguntó: ‘¿Estás bien?’. Y yo le dije: ‘Lo siento. Te quiero y te respeto mucho, pero no te voy a esgrimir'”, agregó la esgrimista al explicar lo ocurrido en el torneo.

Según Turner, al ocurrir esto, su rival le respondió:

“Bueno, sabes, hay un miembro de la junta directiva que me apoya, y hay una política que me reconoce como mujer, así que puedo esgrimir, y te van a sacar la tarjeta negra”.

Tras esta escena, el árbitro finalmente le mostró a Turner una tarjeta negra, lo que indicaba una grave infracción de las reglas o un comportamiento antideportivo.

Y es que, la política de USA Fencing sobre atletas transgénero, creada en 2023, permite a los atletas en transición de hombre a mujer competir en eventos femeninos solo después de un año de tratamiento de supresión de testosterona, y se requiere prueba de dicha terapia, informó la agencia de noticias France 24.

Turner podría enfrentar consecuencias por su decisión

De acuerdo con la esgrimista, es posible que hubiera consecuencias personales por su decisión de no competir contra un oponente transgénero.

“Probablemente, al menos por un momento, me destroce la vida. No creo que me resulte fácil ir a torneos de esgrima de ahora en adelante. No creo que me resulte fácil entrenar. Es muy difícil para mí hacer esto”, dijo.

¿Qué dijo la USA Fencing sobre lo ocurrido con el atleta trans?

La USA Fencing dijo que su política de atletas no binarios “fue diseñada para ampliar el acceso al deporte de la esgrima y crear espacios inclusivos y seguros”.

“Respetamos los puntos de vista de todas las partes y animamos a nuestros miembros a que sigan compartiéndolos con nosotros a medida que el asunto evolucione. Es importante que la comunidad de esgrima participe en este diálogo”, afirmó.

Además, la USA Fencing dijo a la revista Newsweek que la descalificación de Turner no estaba “relacionada con ninguna declaración personal” sino “el resultado directo de su decisión de negarse a esgrimir a una oponente elegible”, en violación de las reglas de la federación que exigen la descalificación.